Бывший правоохранитель организовал фирму по рыбному браконьерству, суточный оборот которой исчислялся тоннами. Операцию по задержанию несколько дней проводил спецназ.

Операция по задержанию проходила на суше и на воде npu.gov.ua

Бывший сотрудник МВД создал фирму, сотрудники которой занимались браконьерством в промышленных масштабах - суточный оборот рыбы исчислялся тоннами. Об этом во вторник, 19 мая, сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

"Около 40 тонн рыбы, более 80 километров рыболовных сетей, "черная" бухгалтерия, профессиональные электроловы, незарегистрированное оружие, автомобили, лодки, почти полмиллиона гривен и 17 тысяч долларов США - все это полицейские изъяли у бывшего работника органов внутренних дел и его девяти сообщников. Мужчины организовали группу и занимались незаконной добычей рыбы на территории Кременчугского водохранилища", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у каждого были четко распределены роли и каждый отвечал за свое направление деятельности: работа с браконьерами, закупка незаконно выловленной рыбы, непосредственный ее вылов и оптовый сбыт.

По данным полиции, действовали злоумышленники под прикрытием официально зарегистрированного частного предприятия.

Спецоперация по задержанию злоумышленников продолжалась несколько дней и одновременно проходила и на воде, и на суше. Ее проводил спецназ КОРД, батальон полиции особого назначения, роты по обслуживанию водных объектов Управления патрульной полиции, работники Государственной экологической инспекции Центрального округа и подразделений УДСНС области.

Правоохранители провели серию обысков по месту жительства фигурантов и в местах хранения и переработки рыбы.

Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении. Следствие продолжается.

Cмотрите фотогалерею: На Черкасчине прошла спецоперация по задержанию группы браконьеров

Ранее сообщалось, что браконьеры в Азовском море добыли рыбы на миллион, чем нанесли ущерб государству на сумму почти 1 220 000 грн.

Напомним, что на Одесчине браконьер напал с ножом на пограничника. Двух мужчин с крупным уловом - 150 килограммовой белугой, занесенной в Красную Книгу.

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