Украинская телеведущая поборола рак и возвращается на работу

Лечение еще не закончено, но оно подходит к концу и врачи разрешили ей вернуться к работе в студию.

Украинская телеведущая Алла Мазур сообщила, что победила онкологическое заболевание и возвращается к работе. Об этом, во вторник, 19 мая, она написала на своей странице в Facebook.

“Мы снова вместе! Основная часть лечения позади, прогнозы хорошие. К медикам обратилась вовремя - показала операция. Силы восстанавливаются. И могу наконец вернуться к любимому делу”, - написала Мазур.

По словам ведущей, она возращается на свое рабочее место в команду ТСН-тиждень и уже в ближайшее время появится в эфире.

В то же время, Мазур призвала украинцев более ответсвенно подходить к вопросу здоровья, как к своему, так и окружающих. А именно, в этот "не простой период" носить маски и помнить, что для некоторых категорий населения инфекция может быть крайне опасной, например, для тех, кому поставлен диагноз онкология.

Ранее Мазур рассказала, что у нее обнаружили злокачественную опухоль, хотя о ее наличии она даже не догадывалась.

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