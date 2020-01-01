Дело о госизмене: прокуратура Крыма направила в суд акт в отношении судьи

В составе незаконно созданного "Хозяйственного суда Республики Крым" она выносила "судебные решения" в хозяйственных спорах по российскому законодательству.

Экс-судью Крыма будут судить за госизмену thekievtimes.ua

Прокуратура АРК направила в суд обвинительный акт в отношении бывшей судьи Хозяйственного суда Автономной Республики Крым по ч. 1 ст. 111 УК Украины. Судью обвиняют в государственной измене. Об этом, во вторник, 19 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.

По данным следствия, гражданка Украины, будучи судьей Хозяйственного суда Автономной Республики Крым, после оккупации полуострова в 2014 году изменила присяге на верность народу Украины и перешла на службу в незаконно созданные судебные органы государства-оккупанта где, в частности, выносила "судебные решения" в хозяйственных спорах по российским законам.

"Судья принимала непосредственное участие в формировании и работе оккупационных судов способствуя оккупации полуострова, обеспечивая становление оккупационной администрации", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.

Напомним, 24 января 2019 года суд признал Януковича виновным по делу о госизмене и заочно приговорил его к 13 годам тюрьмы.

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