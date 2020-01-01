Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Дело о госизмене: прокуратура Крыма направила в суд акт в отношении судьи

Комментариев: 0
В составе незаконно созданного "Хозяйственного суда Республики Крым" она выносила "судебные решения" в хозяйственных спорах по российскому законодательству.
Экс-судью Крыма будут судить за госизмену
Экс-судью Крыма будут судить за госизмену
thekievtimes.ua

Прокуратура АРК направила в суд обвинительный акт в отношении бывшей судьи Хозяйственного суда Автономной Республики Крым по ч. 1 ст. 111 УК Украины. Судью обвиняют в государственной измене. Об этом, во вторник, 19 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.

По данным следствия, гражданка Украины, будучи судьей Хозяйственного суда Автономной Республики Крым, после оккупации полуострова в 2014 году изменила присяге на верность народу Украины и перешла на службу в незаконно созданные судебные органы государства-оккупанта где, в частности, выносила "судебные решения" в хозяйственных спорах по российским законам.

"Судья принимала непосредственное участие в формировании и работе оккупационных судов способствуя оккупации полуострова, обеспечивая становление оккупационной администрации", - говорится в сообщении. 

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.

Напомним, 24 января 2019 года суд признал Януковича виновным по делу о госизмене и заочно приговорил его к 13 годам тюрьмы

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Крым, суд, прокуратура, госизмена
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь