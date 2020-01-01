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У депутатов есть претензии к работе Венедиктовой

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Заслушивание отчета генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой на пленарном заседании парламента пока что не планируется.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова
Liga.net

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что у некоторых депутатов и фракций есть претензии к работе генпрокурора Ирины Венедиктовой, однако приглашать ее в парламент для отчета пока что Рада не планирует. Об этом, во второник, 19 мая, Разумков заявил в эфире телеканала 112 Украина.

"Есть инициативы отдельных народных депутатов, отдельных фракций относительно серьезной критики генерального прокурора. Это их дело, это их право, а дальше будем смотреть. Если будет такая необходимость, я уверен, что мы пригласим, и генеральный прокурор придет и доложит относительно тех вопросов, которые будут подняты", - сказал он.

В то же время, спикер не исключил, что Венедиктову могут заслушать на заседании одного из комитетов.

"Как мне известно, Ирина Валентиновна приглашалась на те или иные мероприятия. К сожалению, я не контролирую, приходит она или нет, но надеюсь, что более-менее это происходит", - сказал он.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова обратилась в НАПК из-за возможного конфликта интересов в деле о недекларировании ею имущества. 

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Теги: Верховная Рада, генпрокурор, Дмитрий Разумков, Ирина Венедиктова
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Источник: korrespondent.net

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