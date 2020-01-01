У депутатов есть претензии к работе Венедиктовой

Заслушивание отчета генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой на пленарном заседании парламента пока что не планируется.

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что у некоторых депутатов и фракций есть претензии к работе генпрокурора Ирины Венедиктовой, однако приглашать ее в парламент для отчета пока что Рада не планирует. Об этом, во второник, 19 мая, Разумков заявил в эфире телеканала 112 Украина.

"Есть инициативы отдельных народных депутатов, отдельных фракций относительно серьезной критики генерального прокурора. Это их дело, это их право, а дальше будем смотреть. Если будет такая необходимость, я уверен, что мы пригласим, и генеральный прокурор придет и доложит относительно тех вопросов, которые будут подняты", - сказал он.

В то же время, спикер не исключил, что Венедиктову могут заслушать на заседании одного из комитетов.

"Как мне известно, Ирина Валентиновна приглашалась на те или иные мероприятия. К сожалению, я не контролирую, приходит она или нет, но надеюсь, что более-менее это происходит", - сказал он.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова обратилась в НАПК из-за возможного конфликта интересов в деле о недекларировании ею имущества.

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