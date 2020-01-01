В Палестине объявили о выходе из всех соглашений с Израилем и США

Аббас отреагировал на заявление Нетаньяху о том, что пришло время аннексировать часть палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан в пользу еврейских поселений.

Махмуд Аббас готов вернуться к переговорам по палестино-израильскому конфликту при посредничестве третьей стороны

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил о решении разорвать все соглашения с Израилем и США из-за намерений израильской стороны присоединить палестинские земли. Об этом он сказал накануне вечером в эфире телеканала Аль-Джазира.

"Организация освобождения Палестины и государство Палестина на сегодня освобождаются от всех соглашений и договоренностей с правительствами США и Израиля, а также от всех обязательств, основанных на этих соглашениях и договоренностях, включая сферу безопасности", – сказал лидер Палестины.

Аббас призвал Израиль нести всю ответственность перед международным сообществом, как "оккупационная сила на оккупированной территории Палестины". Кроме того, он призвал включить Палестину в состав международных организаций и институтов.

"Мы вновь заявляем о своей приверженности международному праву, арабским, исламским и региональным договоренностям, частью которых мы являемся. Мы также вновь заявляем о своей приверженности борьбе с международным терроризмом в любом его проявлении" – заявил Аббас.

Также он добавил, что Палестина готова вернуться к переговорам по палестино-израильскому конфликту при посредничестве третьей стороны.

Израиль должен отказаться от аннексии территорий Палестины - ЕС

Напомним, Кабинет министров Израиля был сформирован на основе коалиционного соглашения между партией Ликуд Нетаньяху и партией Кахоль-Лаван бывшего начальника Генштаба израильской армии Бени Ганца.

Представляя в Кнессете созданное по итогам выборов правительство, Нетаньяху заявил, что пришло время аннексировать часть палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан в пользу еврейских поселений.

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