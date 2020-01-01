Сутки на Донбассе: 10 обстрелов, потерь нет

Сепаратисты открывали огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 19 мая, 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военные не пострадали.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в среду, 20 мая.

Так, враг совершал обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы по позициям ВСУ фиксировались в районе Богдановки, Тарамчука (два раза), Красногоровки, Водяного (два раза), Новотошковского (два раза), Крымского и Орехово.

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ВСУ отвечали прицельным огнем и, по данным разведки, ранили троих сепаратистов.

С начала нынешних суток противник уже совершил три обстрела - возле Красногоровки и дважды у Богдановки - из 120 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Бойцы ВСУ не пострадали.

Напомним, в Украине появился реестр пострадавших во время конфликта на Донбассе. Гражданам это даст возможность получить статус потерпевшего, установить размер причиненного ущерба и обратиться в суд для их дальнейшего возмещения.

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