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Сутки на Донбассе: 10 обстрелов, потерь нет

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Сепаратисты открывали огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Минобороны

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 19 мая, 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военные не пострадали.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в среду, 20 мая.

Так, враг совершал обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы по позициям ВСУ фиксировались в районе Богдановки, Тарамчука (два раза), Красногоровки, Водяного (два раза), Новотошковского (два раза), Крымского и Орехово.

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ВСУ отвечали прицельным огнем и, по данным разведки, ранили троих сепаратистов.

С начала нынешних суток противник уже совершил три обстрела - возле Красногоровки и дважды у Богдановки - из 120 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Бойцы ВСУ не пострадали.

Напомним, в Украине появился реестр пострадавших во время конфликта на Донбассе. Гражданам это даст возможность получить статус потерпевшего, установить размер причиненного ущерба и обратиться в суд для их дальнейшего возмещения.

 

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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