Итоги 19 мая: протесты врачей и карантин по-новому

Читай о самых важных и интересных новостях вчерашнего дня.

Карантин в Украине продлят до 22 июня, но он будет существенно ослаблен; в Киеве на акции протеста вышли врачи психбольницы: bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В НБУ назвали сроки поступления транша МВФ

В Нацбанке заявили, что получение средств от Международного валютного фонда является вопросом ближайших недель и традиционных для МВФ процедур.

В ведомстве отметили, что вся сумма кредита пойдет туда, где эти средства сегодня больше всего нужны: непосредственно в госбюджет.

Швеция вышла в лидеры Европы по уровню смертности от COVID-19

В Швеции в течение последней недели регистрируют наивысшее количество смертей в Европе на душу населения от коронавируса.

В то время как в других европейских странах смертность падает, Швеция между 12 и 19 мая имела 6,25 смертей на миллион жителей в день. Это был самый высокий показатель в Европе, немного выше чем в Британии, где на миллион жителей приходилось 5,75 смертей.

В Киеве митинговали сотрудники психбольницы

Во вторник, 19 мая, по улице Телиги в столице митинговали сотрудники психиатрической больницы.

Врачи рассказали, что больница потеряла значительную часть финансирования в ходе медреформы. В частности, медикам не хватает денег на покупку лекарств пациентам. Также средств не хватает на зарплаты работникам больницы.

Карантин в Украине будет действовать до 22 июня

Карантин в Украине в связи с пандемией коронавируса будет продолжен до 22 июня, но ограничения будут смягчаться.

В случае стремительного снижения заболеваний, карантин в Украине может быть отменен преждевременно.

В МОЗ рассказали, кому будут делать тесты на антитела

Иммуноферментный анализ (ИФА-тестирование) на антитела будут обязательно проводить всем людям, которые находятся в группе риска. Обязательно тестирование пройдут сотрудники Национальной полиции и Нацгвардии, которые на карантине продолжали нести службу.

По словам главы Минздрава, тест покажет, переболел ли человек коронавирусом или еще болеет.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.