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В Украине 19 230 случаев коронавируса: обновленные данные Минздрава

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За сутки заразились 354 человека.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

По состоянию на 9:00 20 мая в Украине 19 230 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 564 летальных, 5 955 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 354 новых случая.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, коронавирус обнаружен:

  • Винницкая область - 766 случаев;
  • Волынская область - 676 ​​случаев;
  • Днепропетровская область - 849 случаев;
  • Донецкая область - 133 случая;
  • Житомирская область - 583 случая;
  • Закарпатская область - 922 случая;
  • Запорожская область - 385 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1246 случаев;
  • Кировоградская область - 450 случаев;
  • г. Киев - 2410 случаев;
  • Киевская область - 1261 случай;
  • Львовская область - 1136 случаев;
  • Луганская область - 42 случая;
  • Николаевская область - 264 случая;
  • Одесская область - 792 случая;
  • Полтавская область - 265 случаев;
  • Ровенская область - 1217 случаев;
  • Сумская область - 164 случая;
  • Тернопольская область - 1089 случаев;
  • Харьковская область - 836 случаев;
  • Херсонская область - 172 случая;
  • Хмельницкая область - 280 случаев;
  • Черновицкая область - 2796 случаев;
  • Черкасская область - 381 случай;
  • Черниговская область - 115 случаев.

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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 20 мая 2020 в Центр поступило 1154 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 48328 сообщений о подозрении на COVID-19.

Статистика
Статистика
МОЗ

Напомним, медсестра пришла на работу в нижнем белье и прозрачном защитном костюме. Пациенты-мужчины, находящиеся в палате, не стали протестовать против внешнего вида медсестры.

 

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Теги: коронавирус, вирус, Минздрав
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