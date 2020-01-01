В Украине 19 230 случаев коронавируса: обновленные данные Минздрава

За сутки заразились 354 человека.

По состоянию на 9:00 20 мая в Украине 19 230 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 564 летальных, 5 955 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 354 новых случая.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, коронавирус обнаружен:

Винницкая область - 766 случаев;

Волынская область - 676 ​​случаев;

Днепропетровская область - 849 случаев;

Донецкая область - 133 случая;

Житомирская область - 583 случая;

Закарпатская область - 922 случая;

Запорожская область - 385 случаев;

Ивано-Франковская область - 1246 случаев;

Кировоградская область - 450 случаев;

г. Киев - 2410 случаев;

Киевская область - 1261 случай;

Львовская область - 1136 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 264 случая;

Одесская область - 792 случая;

Полтавская область - 265 случаев;

Ровенская область - 1217 случаев;

Сумская область - 164 случая;

Тернопольская область - 1089 случаев;

Харьковская область - 836 случаев;

Херсонская область - 172 случая;

Хмельницкая область - 280 случаев;

Черновицкая область - 2796 случаев;

Черкасская область - 381 случай;

Черниговская область - 115 случаев.

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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 20 мая 2020 в Центр поступило 1154 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 48328 сообщений о подозрении на COVID-19.

Статистика МОЗ

Напомним, медсестра пришла на работу в нижнем белье и прозрачном защитном костюме. Пациенты-мужчины, находящиеся в палате, не стали протестовать против внешнего вида медсестры.

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