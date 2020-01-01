На борту была паника: Эксперт рассказал детали крушения самолета МАУ

Самолет падал 3,5 минуты. Все это время люди были в панике.

Самолет МАУ, который по ошибке сбили иранские военные под Тегераном в январе 2020 года, падал в течение 3,5 минут. Все это время на борту судна была невероятная паника.

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Об этом рассказал глава комиссии по расследованию авиакатастрофы, директор Киевского НИИ судебных экспертиз Александр Рувин в интервью Главкому.

Экперт рассказал, что полученные в ходе расследования данные позволяют утверждать, что на борту самолета возник пожар, и пассажиры повскакивали с мест.

Когда самолет взлетает, все пассажиры пристегнуты. Он поднялся на высоту 2 тыс м. Пока самолет не поднимется на высоту 8 тыс метров, объявление о том, что следует пристегнуться, не выключается. Так вот, все должны были быть пристегнуты. А мы видели трупы погибших, которые лежали на земле, без кресел, - сказал Рувин.

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В пример он навел крушение МН17 в небе над Донбассом. Пассажиры боинга упали на землю пристегнутыми.

К слову, самолет МАУ потерпел крушение в небе над Ираном 8 января 2020 года. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек - граждане 7 стран, включая 9 членов экипажа.

Напомним, Украина может обратиться в суд ООН по делу самолета МАУ. Украина ведет переговоры с Ираном относительно объективного беспристрастного расследования, гарантий неповторения инцидентов в будущем и о компенсациях семьям пострадавших и авиакомпании.

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