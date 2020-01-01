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Еще у одного нардепа нашли коронавирус

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COVID-19 диагностировали у 49-летнего нардепа от "Батькищины".
Нардеп Олег Мейдич
Нардеп Олег Мейдич
Олег Мейдич/FB

Депутат Верховной Рады от партии “Батькивщина“ Олег Мейдич заболел коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом на своем Telegram-канале сообщил его коллега, нардеп от “ЕС“ Алексей Гончаренко.

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“У нардепа Олега Мейдича из “Батькивщины“ диагностировали COVID-19“, - написал Гончаренко.

Заражение Мейдича подтвердил и нардеп от “Слуги народа“ Александр Ткаченко.

“Новости парламентаризма. Один из народных депутатов заболел коронавирусной инфекцией. При этом, половина депутатов была на заседании без масок“, - отметил Ткаченко.

 

Напомним, “Слуга“ Богуцкая пришла в Раду в сеточной маске.

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Теги: Олег Мейдич, Батькивщина, Рада, коронавирус, Гончаренко
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