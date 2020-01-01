Еще у одного нардепа нашли коронавирус

COVID-19 диагностировали у 49-летнего нардепа от "Батькищины".

Депутат Верховной Рады от партии “Батькивщина“ Олег Мейдич заболел коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом на своем Telegram-канале сообщил его коллега, нардеп от “ЕС“ Алексей Гончаренко.

Читай также: Разумков дал оценку работе Минздрава в условиях пандемии

“У нардепа Олега Мейдича из “Батькивщины“ диагностировали COVID-19“, - написал Гончаренко.



Заражение Мейдича подтвердил и нардеп от “Слуги народа“ Александр Ткаченко.



“Новости парламентаризма. Один из народных депутатов заболел коронавирусной инфекцией. При этом, половина депутатов была на заседании без масок“, - отметил Ткаченко.

Напомним, “Слуга“ Богуцкая пришла в Раду в сеточной маске.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.