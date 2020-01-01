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Огромную свалку обнаружили в селе на Закарпатье: загрязняется река Тиса

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В селе Кваса находится туристическая база с лечебными минеральными водами.
Свалка возле села Кваса
Свалка возле села Кваса
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Возле села Кваса на Закарпатье местные жители обнаружили огромную свалку с отходами. Часть мусора засоряет реку Тиса, которая находится рядом. Об этом сообщает УНИАН.

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Жители утверждают, что на Раховский полигон привозят отходы с окружающих сел. Мусор со свалки также загрязняет протекающую рядом реку Тиса.

По словам чиновником, полигон невозможно куда-то переместить, так как местность окружена горами. Из-за того, что проблема не решается уже давно, экологическая ситуация в местности ухудшается.

Напомним, в Госэкоинспекции назвали решение проблемы стихийных свалок.

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Теги: свалка, экология, Закарпатье, река Тиса, загрязнение
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