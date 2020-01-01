Маски и температурный скрининг: правила работы офисов разъяснили в МОЗ

В Минздраве настаивают на соблюдении масочного режима офисными сотрудниками.

Работники офисов должны носить на работе маски и соблюдать социальную дистанцию. При этом допуск сотрудников в офис должен осуществляться только после температурного скрининга. Об этом заявил Министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга в среду, 20 мая.

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“Если температура превышает 37,2, то человек не допускается в офис. Допуск в офисное помещение – исключительно в масках или респираторах. Обязательна обработка рук антисептиками, соблюдение социальной дистанции во время общения и нахождения в том или ином офисном помещении с точки зрения – один человек на определенное количество метров“, - объяснил Степанов.

Глава Минздрава подчеркнул, что выполнение этих рекомендаций Министерства здравоохранения существенно снижает риск заболеваемости на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:00 20 мая в Украине 19 230 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 564 летальных, 5 955 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 354 новых случая.

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