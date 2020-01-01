"Кумовей в ОП нет": Зеленский пригласил журналиста на работу
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что не назначал кумовей и друзей на важные должности. Об этом он заявил во время пресс-конференции в среду, 20 мая.
Владимир Зеленский подчеркнул, что выполнил свое обещание привести в правительство новых людей.
Я обещал, что к власти придут другие люди. Ни одного кума я не назначил - отметил он
Президент рассказал, что глава ОП Андрей Ермак не продюсер, а юрист, которому Зеленский доверяет.
Владимир Зеленский посетовал на то, что в стране наблюдается кадровый голод.
У нас кадровый голод в стране. Я не могу найти сейчас министра культуры, министра образования, министра энергетики - подчеркнул президент
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Зеленский отметил, что премьер-министр Шмыгаль и профессиональный, и чистый. А в конце Зеленский предложил журналисту работу в Офисе президента. Он от предложения отказался.
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