Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Кумовей в ОП нет": Зеленский пригласил журналиста на работу

Комментариев: 0
Президент рассказал, что в правительстве наблюдается "кадровый голод".
"Кумовей в ОП нет": Зеленский пригласил журналиста работать в ОП
"Кумовей в ОП нет": Зеленский пригласил журналиста работать в ОП
Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что не назначал кумовей и друзей на важные должности. Об этом он заявил во время пресс-конференции в среду, 20 мая.

Владимир Зеленский подчеркнул, что выполнил свое обещание привести в правительство новых людей. 

Я обещал, что к власти придут другие люди. Ни одного кума я не назначил - отметил он

Президент рассказал, что глава ОП Андрей Ермак не продюсер, а юрист, которому Зеленский доверяет.

Владимир Зеленский посетовал на то, что в стране наблюдается кадровый голод.

У нас кадровый голод в стране. Я не могу найти сейчас министра культуры, министра образования, министра энергетики - подчеркнул президент

Читай также: Год в кресле президента: Трансляция конференции Зеленского онлайн

Зеленский отметил, что премьер-министр Шмыгаль и профессиональный, и чистый. А в конце Зеленский предложил журналисту работу в Офисе президента. Он от предложения отказался.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Владимир Зеленский, конференция, работа, кумовья
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь