"Кумовей в ОП нет": Зеленский пригласил журналиста на работу

Президент рассказал, что в правительстве наблюдается "кадровый голод".

"Кумовей в ОП нет": Зеленский пригласил журналиста работать в ОП Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что не назначал кумовей и друзей на важные должности. Об этом он заявил во время пресс-конференции в среду, 20 мая.

Владимир Зеленский подчеркнул, что выполнил свое обещание привести в правительство новых людей.

Я обещал, что к власти придут другие люди. Ни одного кума я не назначил - отметил он

Президент рассказал, что глава ОП Андрей Ермак не продюсер, а юрист, которому Зеленский доверяет.

Владимир Зеленский посетовал на то, что в стране наблюдается кадровый голод.

У нас кадровый голод в стране. Я не могу найти сейчас министра культуры, министра образования, министра энергетики - подчеркнул президент

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Зеленский отметил, что премьер-министр Шмыгаль и профессиональный, и чистый. А в конце Зеленский предложил журналисту работу в Офисе президента. Он от предложения отказался.

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