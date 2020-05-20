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В Днепропетровской области рухнул мост с фурой

Комментариев: 2
По предварительным данным, пострадавших нет.
В Днепропетровской области рухнул мост с фурой
Наше місто

В селе Алексеевка Днепропетровской области рухнул мост вместе с фурой. Об этом сообщает издание Наше місто.

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На месте происшествия работают спасатели и полицейские. Информации о пострадавших нет. 

На фото видно, как обрушилась одна из секций моста.

Ранее сообщалось о том, что на “мосту Кличко” снова треснуло стекло.

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Теги: мост, Днепропетровская область
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Комментариев (2)
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Woodbrother    20.05.2020, 11:55
Оценка:  +1
Woodbrother
Год правления зеленского - в стране разруха.
Галанта    20.05.2020, 12:15
Оценка:  0
Галанта
Конечно, Зеленский виноват. Ведь никто до него это мост никогда не ремонтировал.
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