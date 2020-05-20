В Днепропетровской области рухнул мост с фурой
По предварительным данным, пострадавших нет.
В селе Алексеевка Днепропетровской области рухнул мост вместе с фурой. Об этом сообщает издание Наше місто.
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На месте происшествия работают спасатели и полицейские. Информации о пострадавших нет.
На фото видно, как обрушилась одна из секций моста.
Ранее сообщалось о том, что на “мосту Кличко” снова треснуло стекло.
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