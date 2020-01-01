Когда заработает общественный транспорт: Зеленский дал ответ

Городские перевозки обещают возобновить раньше, чем планировалось, но межгород придется отложить.

Только шесть областей Украины готовы к запуску межобластного транспортного сообщения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в среду, 20 мая.

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“Относительно транспорта и садиков, мы рассчитывали, что это будет в другом этапе, немного позже. Мы понимаем, что сегодня статистика позволяет нам некоторые этапы приближать. Сегодня на Кабмине будет рассматриваться вопрос и с 22 мая заработает транспорт, городской и пригородный. Между областями пока что транспорт мы не можем обеспечить. У нас только 6 областей готовы к этому“, - заявил Зеленский.

По словам президента, готовность регионов к запуску межобластного пассажирского сообщения определяется статистикой заболеваемости. Пока только шесть областей демонстрируют стабильное снижение числа заболевших.

Напомним, по состоянию на 9:00 20 мая в Украине 19 230 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 564 летальных, 5 955 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 354 новых случая.

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