Зеленский обещает до конца каденции достроить все государственные дороги

Президент намерен достроить 25 тысяч приоритетных государственных дорог.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен довести до конца строительство всех государственных дорого до конца своей президентской каденции. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции.

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"Наша задача построить все государственные дороги, которые объединят нашу страну и будут витриной нашей европейской страны. А это - 25 тысяч приоритетных дорог. Но я уверен, что до конца своей каденции мы достроим все государственные дороги. Что касается местных дорог... к сожалению, там ситуация не такая быстрая и мы пока не имеем влияние. Но будут местные выборы и я уверен, что в городах у нас будет влияние и мы построим еще все дороги в городах", - отметил президент.

Напомним, президент рассказал, когда распустит парламент.

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