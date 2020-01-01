Укравтодор сейчас ремонтирует одновременно 2,6 тыс. км дорог – Кубраков

Госагентство автомобильных дорог Украины "Укравтодор" в 2020 году планирует отремонтировать и построить 4000 км дорог. По состоянию на середину мая работы одновременно ведутся уже на 2600 км. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Такие планы являются рекордными для Украины. Для сравнения Кубраков указал, что за прошлый год, который также считался рекордным, в итоге в эксплуатацию ввели всего 850 км дорог.

"Я взял на себя обязательство – отремонтировать и построить больше дорог, чем независимая Украина когда-либо видела. Это наш “амбициозный план”. И, черт возьми, я хочу, чтобы каждый житель Украины увидел своими глазами – тысячи километров ремонтов, катки и бульдозеры. А за 2-3 года с таким финансированием можно обновить всю сеть дорог общего пользования", - заявил глава "Укравтодора".

При этом он подчеркнул, что ремонты могут вестись еще быстрее и эффективнее, если бы не тендерный троллинг. Он объяснил, что в Антимонопольном комитете Украине по состоянию на май обжалуются результаты тендеров на ремонт дорог на сумму 10 млрд грн. Из этой суммы 6 миллиардов заблокированы группой компаний скандально известного Араика Амирханяна.

"Тендерный троллинг превращается в тендерный шантаж. В результате налогоплательщики теряют шанс на хорошие дороги, и свои деньги", - сказал Кубраков.

По данным Дорожного исследовательского института, за один день задержки старта строительных работ экономика терпит 24 млн грн убытков.