Зеленский о Порошенко: Его ждет много приключений и приговоров
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наказание для его предшественников, в частности пятого президента и нардепа Петра Порошенко, еще впереди.
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Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Мариинском дворце, передает Украинская правда.
Так, президент прокомментировал скандал с “пленками Деркача”, в которых фигурирует Петр Порошенко и Джо Байден.
Что касается приговора господину Порошенко ... Я уверен, что все это еще впереди. Вы же видели и вчерашний скандал. Я думаю, они так руководили государством, что их ждет очень много разных приключений и разных приговоров. Не хочу об этом говорить, потому что это полномочия не мои, а приговор - это суд, - сказал президент.
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Зеленский отметил, что обнародованные вчера “пленки Деркача” - “не последний звонок, который увидят украинцы”.
Также глава государства отметил, что реагировать на эти записи должны правоохранительные органы.
Напомним, против пятого президента Украины и народного депутата от “Европейской солидарности” Петра Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене через пленки обнародованные народным депутатом Андреем Деркачем.
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