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Зеленский о Порошенко: Его ждет много приключений и приговоров

Комментариев: 1
Президент прокомментировал скандал с Порошенко.
Петр Порошенко и Владимир Зеленский
Петр Порошенко и Владимир Зеленский
EPA/UPG

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наказание для его предшественников, в частности пятого президента и нардепа Петра Порошенко, еще впереди.

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Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Мариинском дворце, передает Украинская правда.

Так, президент прокомментировал скандал с “пленками Деркача”, в которых фигурирует Петр Порошенко и Джо Байден.

Что касается приговора господину Порошенко ... Я уверен, что все это еще впереди. Вы же видели и вчерашний скандал. Я думаю, они так руководили государством, что их ждет очень много разных приключений и разных приговоров. Не хочу об этом говорить, потому что это полномочия не мои, а приговор - это суд, - сказал президент.

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Зеленский отметил, что обнародованные вчера “пленки Деркача” - “не последний звонок, который увидят украинцы”.

Также глава государства отметил, что реагировать на эти записи должны правоохранительные органы.

Напомним, против пятого президента Украины и народного депутата от “Европейской солидарности” Петра Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене через пленки обнародованные народным депутатом Андреем Деркачем.

 

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Теги: Зеленский, Порошенко, приговор
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Комментариев (1)
Doriаn_    20.05.2020, 12:34
Оценка:  +1
Doriаn_
Зря членорояльный клоун хамит. Среди взрослых дядей это не очень хорошо.
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