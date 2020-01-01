Сепаратисты утверждают, что украинская армия якобы 250 раз нарушила режим тишины.

Боевики "ДНР" и "ЛНР" заявили о боевой готовности EPA/UPG

Боевики временно оккупированных территорий “ДНР“ и “ЛНР“ заявили о полной боевой готовности якобы из-за неправомерных действий Украины. Об этом сообщают СМИ сепаратистов со ссылкой на заявления так называемого руководства “республик“.

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“Мною как главой “Донецкой народной республики“ принято решение повысить боевую готовность подразделений Народной милиции на случай дальнейшего агрессивного поведения Киева. Все необходимые указания уже отданы“, – заявил главарь “ДНР“ Денис Пушилин.

По словам сепаратистов, ситуация на фронте обострилась с 1 мая. Боевики утверждают, что украинские военные якобы 250 раз нарушали режим тишины.

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Ранее сообщалось о том, что боевики на Донбассе пытались установить видеонаблюдение. Попытка установки камер была зафиксирована во время ремонтных работ.

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