Кучма хочет уйти из Минского процесса, - Зеленский

Второй президент Украины просит передать руководство украинской делегацией вице-премьеру Резникову.

Леонид Кучма просил президента Владимира Зеленского уволить с должности руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске. Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции в среду, 20 мая.

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По его словам, с данной идеей второй президент Украины обратился к Зеленскому после того, как в минский процесс полноценно вошел Алексей Резников.

Действительно, Леонид Данилович предлагал, чтобы мы все передали Резникову, - рассказал Зеленский.

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По словам действующего главы государства, пока решение об увольнении Кучмы не принято и на текущий момент тот остается руководителем украинской делегации. Зеленский попросил Кучму остаться на своем посту, как минимум, на время реформы “минской группы“.

Я его (Кучму – ред.) попросил (довести до того – ред.), чтобы с российской стороны также был обновлен состав. Давайте дождемся, и потом вы решите - если вы устали за много лет вашей сложной работы, то мы вас поблагодарим, со всем уважением, - рассказал о беседе с Кучмой Зеленский.

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Для справки. Леонид Кучма возглавляет украинскую делегацию на переговорах с самого начала вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году. Алексей Резников присоединился к украинской делегации в сентябре 2019 года, а с марта 2020 года занял пост вице-премьера и Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Напомним, Резников рассказал о подготовке встречи в Берлине. Перед новой встречей “нормандской четверки“ проходит инвентаризация выполнения договоренностей, которые были достигнуты в Париже 9 декабря.

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