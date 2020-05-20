"Я подумаю", - Зеленский о втором сроке президентства

Зеленский не исключает, что будет баллотироваться на вторую каденцию.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что одной президентской каденции не хватит, чтобы реализовать задачи, которые он перед собой поставил. Об этом глава государства рассказал на пресс-конференции, посвященной первого году его президентства.

Читай также: Зеленский: "Аваков мне - не кум и не товарищ"

"Честно говоря, искренне, одного не хватит", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос главреда РБК-Украина Сергея Щербины.



При этом Зеленский сказал, что о втором сроке он будет думать только в том случае, если будет иметь большую поддержку народа.



Отметим, что во время президентской предвыборной кампании Зеленский заявлял, что баллотируется на пост президента только на один срок.





Напомним, Зеленский обещает до конца каденции достроить все государственные дороги.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.