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"Я подумаю", - Зеленский о втором сроке президентства

Комментариев: 5
Зеленский не исключает, что будет баллотироваться на вторую каденцию.
Президент Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский
скриншот

Президент Владимир Зеленский рассказал, что одной президентской каденции не хватит, чтобы реализовать задачи, которые он перед собой поставил. Об этом глава государства рассказал на пресс-конференции, посвященной первого году его президентства. 

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"Честно говоря, искренне, одного не хватит", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос главреда РБК-Украина Сергея Щербины. 

При этом Зеленский сказал, что о втором сроке он будет думать только в том случае, если будет иметь большую поддержку народа. 

Отметим, что во время президентской предвыборной кампании Зеленский заявлял, что баллотируется на пост президента только на один срок. 



Напомним, Зеленский обещает до конца каденции достроить все государственные дороги.

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Теги: Зеленский, президент, пресс-конфенренция, каденция
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Комментариев (5)
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CCS    20.05.2020, 13:37
Оценка:  +1
CCS
Ну, ніхто не мав жодних сумнівів )))) Єдина була обіцянка, і та - брехня. Подивимось, як наш люд проголосує цього разу7 Якщо держава ще буде. Бо все так змінюється... якось не так.
korvin_ral    20.05.2020, 13:24
Оценка:  +1
korvin_ral
Начинается.
ВосставшийИзБана    20.05.2020, 13:18
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Что касается второй каденции - даже не знаю. вот срок он получить может. Причем не только первый, но и второй.
Doriаn_    20.05.2020, 13:14
Оценка:  -1
Doriаn_
2-срок - это как то мелко, для фигуры такого масштаба Пора уже подумывать про 10 и 15й президентские сроки
А че, типа удобно устроился. Зарплата мешками денег летит, каждый месяц отпуск. Красота
БРОКЕР_666    20.05.2020, 13:21
Оценка:  -1
БРОКЕР_666
причём двойная зарплата: от бени здесь и от окурка с кремля
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