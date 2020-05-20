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"Слуга народа" в лидерах: Социологи показали свежий рейтинг партий

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Президентская партия остается лидером, но на потенциальных выборах уже не получит монобольшинство в Раде.
Социологи рассказал, кто пройдет в Раду на новых выборах
Социологи рассказал, кто пройдет в Раду на новых выборах
facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Если бы выборы в Верховную Раду проходили сейчас, в парламент прошли бы четыре партии: Слуга народа, Оппозиционная платформа - За жизнь, Европейская солидарность и Батькивщина. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

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Как выяснили социологи, если бы выборы в Верховную Раду проходили в середине мая, то голоса украинцев распределились бы следующим образом:

  • 16,7% - “Слуга народа“,
  • 9,4% - “Оппозиционная платформа - За Жизнь“,
  • 8% - “Европейская Солидарность“,
  • 4,8% - “Всеукраинское объединение “Батькивщина“,
  • 2,1% - “Партия Шария“,
  • 2% - “Голос“,
  • 1,9% - “Сила и Честь“,
  • 1,7% - Радикальная партия Олега Ляшко,
  • 1,6% - ВО “Свобода“,
  • 1,5% - “Гражданская позиция“,
  • 1,4% - “Оппозиционный блок“,
  • 1,4% - “Украинская стратегия“,
  • за другие партии - всего 1,5%.

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В то же время 1,1% респондентов заявили, что вычеркнули бы все партии и испортили бюллетень. 17,5% - не определились, за кого голосовать, а 1,7% - отказались отвечать на вопрос. При этом 26% сказали, что не будут голосовать на выборах.

Также сообщается, что если учитывать только голоса тех, кто определился с выбором, как это происходит на реальных выборах, то получаются следующие результаты:

  • 31,2% - “Слуга народа“,
  • 17,4% - “Оппозиционная платформа - За Жизнь“,
  • 14,8% - “Европейская Солидарность“,
  • 8,9% - “Всеукраинское объединение “Батькивщина“,
  • 3,9% - “Партия Шария“,
  • 3,6% - “Голос“,
  • 3,5% - “Сила и Честь“,
  • 3,1% - Радикальная партия Олега Ляшко,
  • 2,8% - “Гражданская позиция“,
  • 2,7% - “Оппозиционный блок“,
  • 2% - ВО “Свобода“,
  • 2,6% - “Украинская стратегия“,
  • за другие партии - всего 2,4%.

Напомним, личный рейтинг президента Зеленского упал ниже 40%. Еще три недели назад поддержка президента была выше этой психологической отметки.

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Теги: Слуга народа, Голос, Батькивщина, ОПЗЖ, Европейская солидарность, рейтинг
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Комментариев (2)
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БРОКЕР_666    20.05.2020, 13:58
Оценка:  0
БРОКЕР_666
такие фейки даже во времена шапкокрада не рисовали...
Doriаn_    20.05.2020, 13:17
Оценка:  -1
Doriаn_
Брехня 100%
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