"Слуга народа" в лидерах: Социологи показали свежий рейтинг партий

Президентская партия остается лидером, но на потенциальных выборах уже не получит монобольшинство в Раде.

Если бы выборы в Верховную Раду проходили сейчас, в парламент прошли бы четыре партии: Слуга народа, Оппозиционная платформа - За жизнь, Европейская солидарность и Батькивщина. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

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Как выяснили социологи, если бы выборы в Верховную Раду проходили в середине мая, то голоса украинцев распределились бы следующим образом:

16,7% - “Слуга народа“,

9,4% - “Оппозиционная платформа - За Жизнь“,

8% - “Европейская Солидарность“,

4,8% - “Всеукраинское объединение “Батькивщина“,

2,1% - “Партия Шария“,

2% - “Голос“,

1,9% - “Сила и Честь“,

1,7% - Радикальная партия Олега Ляшко,

1,6% - ВО “Свобода“,

1,5% - “Гражданская позиция“,

1,4% - “Оппозиционный блок“,

1,4% - “Украинская стратегия“,

за другие партии - всего 1,5%.

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В то же время 1,1% респондентов заявили, что вычеркнули бы все партии и испортили бюллетень. 17,5% - не определились, за кого голосовать, а 1,7% - отказались отвечать на вопрос. При этом 26% сказали, что не будут голосовать на выборах.

Также сообщается, что если учитывать только голоса тех, кто определился с выбором, как это происходит на реальных выборах, то получаются следующие результаты:

31,2% - “Слуга народа“,

17,4% - “Оппозиционная платформа - За Жизнь“,

14,8% - “Европейская Солидарность“,

8,9% - “Всеукраинское объединение “Батькивщина“,

3,9% - “Партия Шария“,

3,6% - “Голос“,

3,5% - “Сила и Честь“,

3,1% - Радикальная партия Олега Ляшко,

2,8% - “Гражданская позиция“,

2,7% - “Оппозиционный блок“,

2% - ВО “Свобода“,

2,6% - “Украинская стратегия“,

за другие партии - всего 2,4%.

Напомним, личный рейтинг президента Зеленского упал ниже 40%. Еще три недели назад поддержка президента была выше этой психологической отметки.

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