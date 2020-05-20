"Слуга народа" в лидерах: Социологи показали свежий рейтинг партий
Если бы выборы в Верховную Раду проходили сейчас, в парламент прошли бы четыре партии: Слуга народа, Оппозиционная платформа - За жизнь, Европейская солидарность и Батькивщина. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.
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Как выяснили социологи, если бы выборы в Верховную Раду проходили в середине мая, то голоса украинцев распределились бы следующим образом:
- 16,7% - “Слуга народа“,
- 9,4% - “Оппозиционная платформа - За Жизнь“,
- 8% - “Европейская Солидарность“,
- 4,8% - “Всеукраинское объединение “Батькивщина“,
- 2,1% - “Партия Шария“,
- 2% - “Голос“,
- 1,9% - “Сила и Честь“,
- 1,7% - Радикальная партия Олега Ляшко,
- 1,6% - ВО “Свобода“,
- 1,5% - “Гражданская позиция“,
- 1,4% - “Оппозиционный блок“,
- 1,4% - “Украинская стратегия“,
- за другие партии - всего 1,5%.
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В то же время 1,1% респондентов заявили, что вычеркнули бы все партии и испортили бюллетень. 17,5% - не определились, за кого голосовать, а 1,7% - отказались отвечать на вопрос. При этом 26% сказали, что не будут голосовать на выборах.
Также сообщается, что если учитывать только голоса тех, кто определился с выбором, как это происходит на реальных выборах, то получаются следующие результаты:
- 31,2% - “Слуга народа“,
- 17,4% - “Оппозиционная платформа - За Жизнь“,
- 14,8% - “Европейская Солидарность“,
- 8,9% - “Всеукраинское объединение “Батькивщина“,
- 3,9% - “Партия Шария“,
- 3,6% - “Голос“,
- 3,5% - “Сила и Честь“,
- 3,1% - Радикальная партия Олега Ляшко,
- 2,8% - “Гражданская позиция“,
- 2,7% - “Оппозиционный блок“,
- 2% - ВО “Свобода“,
- 2,6% - “Украинская стратегия“,
- за другие партии - всего 2,4%.
Напомним, личный рейтинг президента Зеленского упал ниже 40%. Еще три недели назад поддержка президента была выше этой психологической отметки.
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