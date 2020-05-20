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"Всем": Зеленский рассказал о том, чем отличается от Порошенко

Комментариев: 10
"Я честный, порядочный человек, который болеет за эту страну" - подчеркнул Владимир Зеленский.
"Всем": Зеленский рассказал о том, чем отличается от Порошенко
"Всем": Зеленский рассказал о том, чем отличается от Порошенко
Getty Images

Президент Владимир Зеленский рассказал о своих отличиях от пятого главы государства Петра Порошенко. Зеленский отметил, что помешал предшественнику снова стать президенту.

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции в среду, 20 мая 

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“Если бы я не баллотировался, президентом Украины стал бы господин Порошенко. Поэтому у меня вопрос: а кто для вас лучше - господин Порошенко на второй срок или господин Зеленский, какой он есть“, - заявил Зеленский.

При этом президент назвал себя “честным, порядочным человеком, который болеет за страну“ 

Я, может, не так красиво общаюсь по-украински, как президент Порошенко. Так и есть, но я уважаю эту страну, уважаю граждан Украины, уважаю украинский язык, уважаю каждого - подчеркнул Зеленский

Ранее Зеленский заявил о том, что Порошенко ждет "много приключений". Так, президент прокомментировал скандал с “пленками Деркача”, в которых фигурирует Петр Порошенко и Джо Байден.

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, отличия
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Комментариев (10)
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trewqas    20.05.2020, 13:43
Оценка:  0
trewqas
Следующим президентом будет Усик.
Doriаn_    20.05.2020, 13:47
Оценка:  +2
Doriаn_
Президентом деревенского сортира на рязанской области.
CCS    20.05.2020, 13:48
Оценка:  0
CCS
Сто відсотків правда! Бо улюблений український танок - по граблях!
МаксимУм    20.05.2020, 13:42
Оценка:  -5
МаксимУм
Потрошенко с 1998 года член партии СДП(О) медведчука, с 2000 года один из основателей партии рыгионов, в 2001 переметнулся в партию кума ющенко Наша Украина... В 2012 опять переметнулся к януковичу и стал министром экономики и торговли у яныка...
Doriаn_    20.05.2020, 13:48
Оценка:  +2
Doriаn_
Зеленский был членом молоды "регионов" при януковиче.
CCS    20.05.2020, 13:52
Оценка:  +1
CCS
Хто такий ПоТрошенко? Ви там у ФСБ палитесь на українських прізвищах )))) Ти краще, кацапюра, про безвіз, Джавеліни, Томос, Армію, "Слава Україні! Героям Слава!"... згадай. Одразу кривава діарея в тебе почнеться ))))
trewqas    20.05.2020, 13:42
Оценка:  +2
trewqas
Владимир ты лox.
Lyonya-Space    20.05.2020, 13:37
Оценка:  +3
Lyonya-Space
"болеть за страну" и "уметь руководить страной" - это не одно и то же, как и "обещать жениться" или "жениться".
Doriаn_    20.05.2020, 13:30
Оценка:  +2
Doriаn_
Вот это он словесным поносом долбанул
ВосставшийИзБана    20.05.2020, 13:21
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Сам себя не похвалишь - ходишь как оплеваный.
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