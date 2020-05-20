"Я честный, порядочный человек, который болеет за эту страну" - подчеркнул Владимир Зеленский.

"Всем": Зеленский рассказал о том, чем отличается от Порошенко Getty Images

Президент Владимир Зеленский рассказал о своих отличиях от пятого главы государства Петра Порошенко. Зеленский отметил, что помешал предшественнику снова стать президенту.

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции в среду, 20 мая

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“Если бы я не баллотировался, президентом Украины стал бы господин Порошенко. Поэтому у меня вопрос: а кто для вас лучше - господин Порошенко на второй срок или господин Зеленский, какой он есть“, - заявил Зеленский.

При этом президент назвал себя “честным, порядочным человеком, который болеет за страну“

Я, может, не так красиво общаюсь по-украински, как президент Порошенко. Так и есть, но я уважаю эту страну, уважаю граждан Украины, уважаю украинский язык, уважаю каждого - подчеркнул Зеленский

Ранее Зеленский заявил о том, что Порошенко ждет "много приключений". Так, президент прокомментировал скандал с “пленками Деркача”, в которых фигурирует Петр Порошенко и Джо Байден.

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