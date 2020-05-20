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Зеленский о деле Шеремета: Аваков ответственный за результат

Комментариев: 2
Президент назвал дело Шеремета сложным, но суд всё равно разберется.
Зеленский прокомментировал дело Шеремета
Зеленский прокомментировал дело Шеремета
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Министр внутренних дел Арсен Аваков несет личную ответственность за расследование убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом в среду, 20 мая, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

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“Относительно дела Шеремета. Оно более сложное. И мы это с вами понимаем. Однозначное оно или нет? Я тоже не знаю“, - заявил Зеленский.

По мнению президента, в хитросплетения данного уголовного дела должен разбираться суд.

Сейчас это дело ведет и отвечает министр внутренних дел Арсен Аваков. Он это знает. Это действительно его дело. Он ответственный за результат этого дела. Если доведет следствие, а потом суд (докажет – ред.), что те люди, которые сейчас вероятные убийцы, что они убийцы – они сядут в тюрьму. Если нет, то будут нести ответственность те люди, которые довели это дело до суда и обвинили невиновных людей, - отметил Зеленский.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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Теги: Зеленский, дело Шеремета, Аваков
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Комментариев (2)
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CCS    20.05.2020, 13:54
Оценка:  0
CCS
А в цей час справжні вбивці Шеремета з цікавістю дивляться прес-конференцію десь в Рязані... і це найболючіше, бо ніхто не розслідує по факту справу.
Doriаn_    20.05.2020, 13:29
Оценка:  +1
Doriаn_
Кто и как потом вернет детскому кардиохирургу и музыканту время , потраченное на отсидке в КПЗ по надуманным предлогам ?
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