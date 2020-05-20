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Это была моя частная поездка, - Зеленский о визите в Оман

Комментариев: 2
Президент рассказал о причинах своей поездки в Оман.
Президент Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский
пресс-служба ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, летал в Оман, чтобы встретиться со своей семьей и провести ряд частных встреч. Об этом президент рассказал во время пресс-конференции.

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Зеленский отметил, что присоединился в Омане к своей семье, которая там отдыхала.

"Это была моя частная поездка. ... У меня есть семья, живая семья, живые дети, которые полетели в Оман просто на отдых. У них есть возможность и все права на это. В этом нет никакого секрета", - сказал президент.

По словам Зеленского, у него был план большого количество встреч на государственном уровне в различных странах на востоке.

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"У нас в Омане не было даже посла, у нас не было никаких отношений: дипломатических, инвестиционных с такими странами", - подчеркнул глава государства.

Зеленский также добавил, что обговаривал с нынешним лидером Омана возможные инвестиции в Украине, и назначение посла.



Напомним, Зеленский рассказал, чем отличается от Порошенко.

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Теги: Зеленский, пресс-конфенренция, Оман
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Комментариев (2)
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СтальнаяКрыса    20.05.2020, 14:02
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Зеленский это oop:
Doriаn_    20.05.2020, 13:50
Оценка:  +4
Doriаn_
Встреча с руководством спецслужб россии не может быть частно, особенно во время войны.
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