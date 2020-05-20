Это была моя частная поездка, - Зеленский о визите в Оман

Президент рассказал о причинах своей поездки в Оман.

Президент Владимир Зеленский заявил, летал в Оман, чтобы встретиться со своей семьей и провести ряд частных встреч. Об этом президент рассказал во время пресс-конференции.

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Зеленский отметил, что присоединился в Омане к своей семье, которая там отдыхала.



"Это была моя частная поездка. ... У меня есть семья, живая семья, живые дети, которые полетели в Оман просто на отдых. У них есть возможность и все права на это. В этом нет никакого секрета", - сказал президент.



По словам Зеленского, у него был план большого количество встреч на государственном уровне в различных странах на востоке.

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"У нас в Омане не было даже посла, у нас не было никаких отношений: дипломатических, инвестиционных с такими странами", - подчеркнул глава государства.



Зеленский также добавил, что обговаривал с нынешним лидером Омана возможные инвестиции в Украине, и назначение посла.





Напомним, Зеленский рассказал, чем отличается от Порошенко.

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