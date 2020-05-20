“Я не меняюсь”: Зеленский признался, что плохо воспринимает критику

Президент попросил не трогать его жену и детей.

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что до сих пор плохо воспринимает критику своей деятельности.

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Об этом глава государства рассказал в ходе пресс-конференции по итогу первого года президентства.

Журналистка спросила президента, как он воспринимает критику и читает ли сценарии “Квартала”.

К критике отношусь плохо, все продолжается. Я не меняюсь, но спокойнее. К критике того, что я делаю я привык, все нормально. К критике со всех каналов я тоже привык. То есть можно уже всем расслабиться и не стараться. Я уже спокойно это воспринимаю. Хочу попросить, чтобы не трогали мы детей и мою жену, они не имеют к этому отношения. Они кроме добра для меня и если есть какие-то социальные проекты моей жены, они кроме добра ничего не несут, - сказал президент.

Также глава государства рассказал о “Квартале” и о том, встречается ли с подругой Еленой Кравец.

Елену Кравец не вижу, нет времени. Сценарий (Квартала 95, - ред.) не читаю, - лаконично добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, летал в Оман, чтобы встретиться со своей семьей и провести ряд частных встреч.

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