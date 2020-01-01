"Мэр-бандит" из Черкасс ответил Зеленскому

Мэр Черкасс жестко ответил президенту Владимиру Зеленскому.

"Когда вы танцевали на корпоративах, я был на Майдане" - заявил мер Скриншот из видео

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко рассказал о том, что уголовные производства против него были открыты из-за политической деятельности. Так глава города ответил на жесткую критику президента в среду, 20 мая.

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“Вы говорите, что я мэр-бандит? Все те уголовные дела, которые возбуждали против меня, их возбуждали за мои политическую деятельность, в том числе и за то, что вы стали президентом“, - заявил Бондаренко.

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Мер Черкасс отметил, что принимал участие в борьбе против коронавируса. Бондаренко подчеркнул, что также участвовал в протестах на Майдане в 2013-2014 годах.

Хотел бы вас спросить, где вы были в 2013 и 2014 годах, когда я был на Майдане, а вы танцевали на корпоративах? - отметил он

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский раскритиковал мэра Черкасс и назвал его бандитом.

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