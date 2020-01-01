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Я знаю, кто проводил записи, - Зеленский о "пленках Ермака"

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Записи с братом главы ОП Ермаком являются "пустым делом", считает президент.
Президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак
Президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак
Пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что знает, кто стоит за съемкой и публикацией видеозаписей, на которых брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака якобы обсуждает вопросы назначения на государственные должности. Об этом Зеленский рассказал в ходе пресс-конференции. 

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По словам Зеленского, записи были сделаны, чтобы оказать на него давление.

“Что касается господина Ермака. Для меня это пустое дело. Я знаю, кто проводил записи, я знаю для чего, я знаю, кто хотел шантажировать записями меня лично... я знаю, кто это сделал“, - заявил президент.

Зеленский отметил, что определенные кадровые изменения являются реакцией на ситуацию с Ермаком. 

“Не готов сейчас рассказать, потому что сейчас идет следствие, хотя я знаю ответ. Как бы там следствие не закончилось - у меня есть ответ. Частично есть ответ в том, почему я некоторых людей увольняю“, - сказал глава государства.



Напомним, Зеленский рассказал об отношениях с олигархами.

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Теги: Зеленский, Ермак, пленки Ермака, пресс-конференция
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