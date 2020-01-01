Я знаю, кто проводил записи, - Зеленский о "пленках Ермака"

Записи с братом главы ОП Ермаком являются "пустым делом", считает президент.

Президент Владимир Зеленский заявил, что знает, кто стоит за съемкой и публикацией видеозаписей, на которых брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака якобы обсуждает вопросы назначения на государственные должности. Об этом Зеленский рассказал в ходе пресс-конференции.

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По словам Зеленского, записи были сделаны, чтобы оказать на него давление.



“Что касается господина Ермака. Для меня это пустое дело. Я знаю, кто проводил записи, я знаю для чего, я знаю, кто хотел шантажировать записями меня лично... я знаю, кто это сделал“, - заявил президент.



Зеленский отметил, что определенные кадровые изменения являются реакцией на ситуацию с Ермаком.



“Не готов сейчас рассказать, потому что сейчас идет следствие, хотя я знаю ответ. Как бы там следствие не закончилось - у меня есть ответ. Частично есть ответ в том, почему я некоторых людей увольняю“, - сказал глава государства.





Напомним, Зеленский рассказал об отношениях с олигархами.

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