В Одессе над военной частью кружил беспилотник: Известна причина

Пограничники установили личность мужчины, который управлял дроном.

Над военной частью в Одесской области кружил беспилотник. Пограничники установили личность мужчины, который управлял дроном, пишет пресс-служба.

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“В прогулочной зоне ближайшего места отдыха был обнаружен мужчина, который управлял квадрокоптером. Его пригласили в управление отряда Морской охраны для установления личности и проверки законности запуска дрона.

Мужчина знал об ограничениях любых полетов беспилотников в контролируемых пограничных районах. Однако он не смог выяснить, куда именно нужно обратиться для получения соответствующего разрешения - говорится в сообщении

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За нарушение пограничного режима мужчину привлекли к административной ответственности. Также пограничники рассказали, куда обратиться для получения разрешения.

Оказалось, что мужчина проводил съемку в рамках подготовки отчета о проведенных строительных работах неподалеку - подытожили пограничники

Пограничники задержали оператора, который управлял беспилотником Погранслужба

Ранее сообщалось о том, что сепаратисты применили дрон против ВСУ.

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