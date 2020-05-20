Зеленский назвал “наглостью” слежки журналистов за его кортежем
Президент Владимир Зеленский раскритиковал слежку за его кортежем со стороны журналиста "Радио Свобода" Михаила Ткача. Кроме того, он назвал такие действия "наглостью".
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Об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции.
Президент отметил, что Ткач всегда на посту, как его охрана.
даже не вижу никакой проблемы в том, что господин Ткач (журналист программы "Схемы" издания "Радио Свобода" Михаил Ткач) находится там, где я живу, там, куда я переезжаю, где я работаю... И он всегда на посту, как УГО (управление государственной охраной), - сказал Зеленский.
Более того, президент отметил, что государство должно ему платить деньги, потому что он делает большую работу.
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Также он отметил, что в Украине свобода, потому что "даже журналисты, которые финансируются другим государством, чувствуют себя так свободно в Украине, что постоянно сопровождают президента".
Гарант рассказал историю, как авто журналиста двигалось внутри кортежа Президента, а также несколько раз подчеркнул, что это ненормально и нарушает закон.
Скажите пожалуйста, есть в мире хоть одна страна, в которой в кортеже президента ездит журналист ... и хоть один президент, которому его личная охрана говорит, что по закону это неправильно и спрашивает, что нам делать... Существует ли в мире такая наглость? Думаю, нет нигде, - отметил он.
Зеленский отметил, что в отношениях между властью и журналистами очень важно не переходить на личности и не нарушать закон.
Мне кажется, что этот баланс господин Ткач нарушил. При всем уважении к журналистам. Это уже не связано с этикой, это уже про безопасности государства, - сказал президент.
Напомним, Зеленский признался, что плохо воспринимает критику. Президент попросил не трогать его жену и детей.
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