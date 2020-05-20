Зеленский назвал “наглостью” слежки журналистов за его кортежем

Президент прокомментировал работу известного журналиста.

Президент Владимир Зеленский раскритиковал слежку за его кортежем со стороны журналиста "Радио Свобода" Михаила Ткача. Кроме того, он назвал такие действия "наглостью".

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Об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции.

Президент отметил, что Ткач всегда на посту, как его охрана.

даже не вижу никакой проблемы в том, что господин Ткач (журналист программы "Схемы" издания "Радио Свобода" Михаил Ткач) находится там, где я живу, там, куда я переезжаю, где я работаю... И он всегда на посту, как УГО (управление государственной охраной), - сказал Зеленский.

Более того, президент отметил, что государство должно ему платить деньги, потому что он делает большую работу.

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Также он отметил, что в Украине свобода, потому что "даже журналисты, которые финансируются другим государством, чувствуют себя так свободно в Украине, что постоянно сопровождают президента".

Гарант рассказал историю, как авто журналиста двигалось внутри кортежа Президента, а также несколько раз подчеркнул, что это ненормально и нарушает закон.

Скажите пожалуйста, есть в мире хоть одна страна, в которой в кортеже президента ездит журналист ... и хоть один президент, которому его личная охрана говорит, что по закону это неправильно и спрашивает, что нам делать... Существует ли в мире такая ​​наглость? Думаю, нет нигде, - отметил он.

Зеленский отметил, что в отношениях между властью и журналистами очень важно не переходить на личности и не нарушать закон.

Мне кажется, что этот баланс господин Ткач нарушил. При всем уважении к журналистам. Это уже не связано с этикой, это уже про безопасности государства, - сказал президент.

Напомним, Зеленский признался, что плохо воспринимает критику. Президент попросил не трогать его жену и детей.

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