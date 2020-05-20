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Зеленский назвал “наглостью” слежки журналистов за его кортежем

Комментариев: 9
Президент прокомментировал работу известного журналиста.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
ОП

Президент Владимир Зеленский раскритиковал слежку за его кортежем со стороны журналиста "Радио Свобода" Михаила Ткача. Кроме того, он назвал такие действия  "наглостью".

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Об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции.

Президент отметил, что Ткач всегда на посту, как его охрана.

 даже не вижу никакой проблемы в том, что господин Ткач (журналист программы "Схемы" издания "Радио Свобода" Михаил Ткач) находится там, где я живу, там, куда я переезжаю, где я работаю... И он всегда на посту, как УГО (управление государственной охраной), - сказал Зеленский.

Более того, президент отметил, что государство должно ему платить деньги, потому что он делает большую работу.

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Также он отметил, что в Украине свобода, потому что "даже журналисты, которые финансируются другим государством, чувствуют себя так свободно в Украине, что постоянно сопровождают президента".

Гарант рассказал историю, как авто журналиста двигалось внутри кортежа Президента, а также несколько раз подчеркнул, что это ненормально и нарушает закон.

Скажите пожалуйста, есть в мире хоть одна страна, в которой в кортеже президента ездит журналист ... и хоть один президент, которому его личная охрана говорит, что по закону это неправильно и спрашивает, что нам делать... Существует ли в мире такая ​​наглость? Думаю, нет нигде, - отметил он.

Зеленский отметил, что в отношениях между властью и журналистами очень важно не переходить на личности и не нарушать закон.

Мне кажется, что этот баланс господин Ткач нарушил. При всем уважении к журналистам. Это уже не связано с этикой, это уже про безопасности государства, - сказал президент.

Напомним, Зеленский признался, что плохо воспринимает критику. Президент попросил не трогать его жену и детей.

 

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Теги: Зеленский, журналист, Ткач, кортеж
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Комментариев (9)
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merks    20.05.2020, 14:55
Оценка:  +2
merks
наглость- это кортеж преза.
merks    20.05.2020, 14:55
Оценка:  +2
merks
копия путлера, блин.
Woodbrother    20.05.2020, 15:06
Оценка:  +1
Woodbrother
У путена, когда он был живой, в кортеже было до 63 машин ежедневно
Woodbrother    20.05.2020, 14:41
Оценка:  +5
Woodbrother
Нигде в мире нет кортежей президеннта из 36 машин. Нигде. В США презика везут 3-5 машин. В Нидерландах премьер ездит на своей тачке один. Во Франции Олланд часто гонял на своем мотоцикле один. Все наши презики за исключением ЗЕ и проффесора довольствовались 3я машинами.
Woodbrother    20.05.2020, 14:43
Оценка:  +4
Woodbrother
Порошенко и Ющенко иногда ездили и на одной машине, и никто их не украл.
МаксимУм    20.05.2020, 15:32
Оценка:  0
МаксимУм
Кортеж потрошенко уже не президента состоит из 5 машин... Хватит врать!
МаксимУм    20.05.2020, 15:18
Оценка:  0
МаксимУм
Журналисты Dnepr.Info заметили уезжающий президентский кортеж на проспекте Пушкина, в районе облгосадминистрации. Из двух первых машин озвучивались «приказы» уступить дорогу президентской колонне. Всего кортеж Порошенко состоял из 14 автомобилей.
МаксимУм    20.05.2020, 15:19
Оценка:  0
МаксимУм
Бедные порохоботики, сколько можно врать? вам ещё 4 года слюной брызгать)))
МаксимУм    20.05.2020, 15:20
Оценка:  0
МаксимУм
Кортеж президента Петра Порошенко, который недавно сбил пенсионера, меняет количество автомобилей. То в нем пять, то семь-восемь и вот снова десять машин! Увеличилось и время, на которое ради него перекрывают движение транспорта.
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