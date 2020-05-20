Официально: Кабмин разрешил работу метро и общественного транспорта

Соответствующее решение Кабмин принял в среду, 20 мая.

Кабинет министров Украины разрешил работу общественного транспорта в Украине с пятницы, 22 мая. Соответствующее решение приняли сегодня, на очередном заседании правительства.

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Чиновники разрешили работу городского и пригородного транспорта.

Также будет запущена работа отелей без ресторанов и бассейнов. Уже 25 мая откроются детские сады и метро.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал подробности о работе общественного транспорта в Украине.

"Регионы Украины, в которых за последние 7 дней на сто тысяч населения насчитывается меньше 12-ти новых случаев COVID-19, среднее количество ПЦР и ИФА тестов составляет более 12-ти, а загруженность коек в больницах, куда госпитализируют пациентов с коронавирусом составляет менее 50%, могут ослабить карантин и постепенно восстановить работу транспорта" - отметил министр.

Как будет запущен общественный транспорт в Украине: Подробности

🚌 с 22 мая - регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки городским, пригородным транспортом.

🚇 с 25 мая - перевозки пассажиров в метро.

🚆 с 1 июня - железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.

🚌 с 1 июня - межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

✈️ с 15 июня - принятие и отправление воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки авиационным транспортом.

Пассажиры и водители обязаны придерживаться масочного режима

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Ранее Кличко прокомментировал возможное повышение цен на проезд в Киеве.Мер пояснил, что городские власти не могут согласовывать тарифы частных перевозчиков, так как они относятся “к сфере свободных цен“.

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