“Я ничего не боюсь”: Зеленский ответил журналисту Шария о госперевороте

Президент отметил, что власть должна меняться мирным путем.

Президент Украины Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции заявил, что власть в стране должна меняться мирным путем.

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Так, журналистка издания блогера Шария спросила, не боится ли Зеленский того, что люди, которые избрали его, выйдут на акции протеста.

Для чего вы это говорите? Вы хотите, чтобы люди выходили на акции протеста? Вы такая молодая, солнце вышло, прекрасная погода. Мы радовались, что дождик сегодня. Мы радуемся дождику не как романтике, а потому что у нас засуха по всей Украине и у нас не будет урожая. И потому, что у нас пожары... А переворотов в стране не надо, - ответил президент.

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Кроме того, глава государства отметил, что в Украине принят закон об импичменте для того, чтобы “смена власти была в мирном процессе, чтобы не гибли люди”.

Если людям не нравится власть и то, что делаю я, и моя политика, я для этого принял закон об импичменте. И хотел, чтобы его приняли, чтобы мы стали цивилизованной страной… Я ничего не боюсь. Потому что я ничего плохо не делаю, - добавил президент.

Напомним, Зеленский признался, что плохо воспринимает критику. Президент попросил не трогать его жену и детей.

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