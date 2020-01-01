Под Одессой умер 11-летний мальчик: дело открыли по статье "убийство"

Перед смертью ребенок сообщил, что упал с дерева, но копы расследуют дело как умышленное убийство.

Полицейские устанавливают обстоятельства смерти 11-летнего мальчика в Любашевском районе Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

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“11-летнего мальчика вчера, 19 мая, вечером из дома забрала “скорая“ в крайне тяжелом состоянии. Через несколько часов ребенок скончался на операционном столе“, - говорится в сообщении.

По предварительной информации правоохранителей, проснувшись утром, мальчик начал жаловаться родителям на боль в животе. Они дали сыну таблетки, но со временем состояние ребенка только ухудшалось.

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Около 7 часов вечера родители забили тревогу и вызвали врачей. Уже в больнице мальчик признался, что якобы упал с дерева. К большому сожалению, спасти маленького пациента медикам не удалось.

По факту смерти ребенка сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, в Днепре шестимесячный ребенок умер, подавившись пакетом. Полиэтиленовый пакет перекрыл ребенку дыхательные пути. Прибывшие на вызов медики не смогли реанимировать младенца.

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