Испугавшись огня, женщина выбралась на балкон и сорвалась, разбившись насмерть.

Не дождалась пожарных: Спасаясь от огня, одесситка сорвалась с балкона

Не дождалась пожарных: Спасаясь от огня, одесситка сорвалась с балкона

В среду, 20 мая, в Одессе погибла женщина сорвавшись с балкона во время пожара в девятиэтажке. Об этом сообщает пресс-центр областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Сообщается, что в квартире на 9-м этаже дома № 34 по улице Героев Обороны Одессы (жилмассив “поселок Котовского“) произошел пожар. Квартиру арендовала 33-летняя женщина.

Как видно на видео, которое опубликовали очевидцы, женщина, вероятно находясь в шоковом состоянии, вылезла на козырек балкона между 9-м и 8-м этажами. Не удержавшись, она сорвалась вниз и погибла.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, из-за узкого междворового проезда, большого количества припаркованных автомобилей и “захламленности“ проезда бетонными блоками у спасателей не было возможности установить автоколенчатый подъемник.

По прибытии на место вызова установлено возгорание имущества у входной двери в квартиру на площади 3 квадратных метра. Возгорание устранено буквально в считаные минуты. В результате падения с балкона погибла женщина, — сообщили спасатели.

На месте работают правоохранители, обстоятельства происшествия устанавливаются.

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