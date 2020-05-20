Пресс-конференция Зе: Мендель ответила, как выбирали журналистов

Пресс-секретарь президента рассказала детали.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель ответила, почему на пресс-конференцию гаранта аккредитовали не всех журналистов, которые подавали заявки.

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Об этом Мендель рассказала в комментарии LB.ua.

По словам Мендель, журналистов на встречу с президентом выбирали из разных идеологических платформ.

Интереса к Владимиру Зеленскому очень много по всему миру, поэтому всегда очень сложно отбирать медиа... Мы, к сожалению, не смогли дать президенту возможность встретиться с таким количеством СМИ, с которым он встречался в прошлом году. Но тогда он показал, что готов отвечать на вопросы всех медиа. Он сидел более 14 часов, но все равно многие остались недовольны тем, что на какой-то вопрос он не ответил, - сказала Мендель.

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Также пресс-секретарь президента отметила, что в условиях карантина в связи с распространением коронавируса было очень сложно выбирать журналистов для этого мероприятия.

Мы выбирали по тем принципам и подходам, которые мы увидели в Великобритании и США - мы специально ездили и изучали их. Это означает, что президента, премьера освещают самые рейтинговые медиа. Чтобы были разные идеологические платформы. Вы видите, что тут присутствовали медиа, которые имеют абсолютно разные позиции и взгляды на ситуацию в Украине. И третье, - мы дали возможность присутствовать молодым платформам, которые показывают очень рейтинговую динамику, - добавила она.

Юлия Мендель ответила, что на пресс-конференции Зеленского присутствовали примерно 70 медиа, и пообещала посчитать заданные президенту вопросы позднее.

Напомним, Зеленский назвал “наглостью” слежки журналистов за его кортежем. Президент прокомментировал работу известного журналиста.

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