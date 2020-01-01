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В Украине запускают железную дорогу и авиаполеты - министр

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Работа транспорта в регионах Украины будет восстановлена постепенно.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий
Министр инфраструктуры Владислав Криклий
Мининфраструктуры

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал подробности о работе общественного транспорта в Украине. Об этом глава министерства написал на своей странице в Facebook.

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“Регионы Украины, в которых за последние 7 дней на сто тысяч населения насчитывается меньше 12-ти новых случаев COVID-19, среднее количество ПЦР и ИФА тестов составляет более 12-ти, а загруженность коек в больницах, куда госпитализируют пациентов с коронавирусом составляет менее 50%, могут ослабить карантин и постепенно восстановить работу транспорта“ - отметил министр. 

Адаптивный карантин: Подробности
Адаптивный карантин: Подробности
Мининфраструктуры

Как будет запущен общественный транспорт в Украине: Подробности

  • 🚌 с 22 мая - регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки городским, пригородным транспортом.
  • 🚇 с 25 мая - перевозки пассажиров в метро.
  • 🚆 с 1 июня - железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.
  • 🚌 с 1 июня - межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.
  • ✈️ с 15 июня - принятие и отправление воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки авиационным транспортом.

Ранее сообщалось о том, что Кабмин разрешил работу метро и общественного транспорта.

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Теги: Владислав Криклий, железная дорога, авиа
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