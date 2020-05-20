Зеленскому перед пресс-конференцией грели стул феном: появилось видео

В сети появилось видео курьезного случая.

Стул мог намокнуть во время дождя скриншот из видео

Перед началом пресс-конференции президента Владимира Зеленского по случаю годовщины его вступления в должность стул для главы государства грели феном.

Читай также: “Я ничего не боюсь”: Зеленский ответил журналисту Шария о госперевороте

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Александр Гончаров, который опубликовал соответствующее видео.

А вы не знали, что перед выходом к прессе греют место для Зеленского, - написал он.

Читай также: Зеленский о споре с Венгрией: Венгры должны знать украинский язык

На видеоролике вилно, что мужчина с феном прогревает стул. К слову, перед началом пресс-конференции Владимира Зеленского прошел дождь. Вероятно, стул мог намокнуть, поэтому его сушили феном для волос.

Напомним, Зеленский назвал “наглостью” слежки журналистов за его кортежем. Президент прокомментировал работу известного журналиста.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.