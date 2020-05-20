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Зеленскому перед пресс-конференцией грели стул феном: появилось видео

Комментариев: 7
В сети появилось видео курьезного случая.
Стул мог намокнуть во время дождя
Стул мог намокнуть во время дождя
скриншот из видео

Перед началом пресс-конференции президента Владимира Зеленского по случаю годовщины его вступления в должность стул для главы государства грели феном.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Александр Гончаров, который опубликовал соответствующее видео.

А вы не знали, что перед выходом к прессе греют место для Зеленского, - написал он.

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На видеоролике вилно, что мужчина с феном прогревает стул. К слову, перед началом пресс-конференции Владимира Зеленского прошел дождь. Вероятно, стул мог намокнуть, поэтому его сушили феном для волос.

Напомним, Зеленский назвал “наглостью” слежки журналистов за его кортежем. Президент прокомментировал работу известного журналиста.

 

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Теги: Зеленский, стул, курьез
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Комментариев (7)
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Брюква_и_Клюква    20.05.2020, 17:07
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Обосрался на репетиции?
Woodbrother    20.05.2020, 16:57
Оценка:  0
Woodbrother
Наш презик страдает гемороем ?
ВосставшийИзБана    20.05.2020, 17:06
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А может простатитом или аденомой.
CaHEK20    20.05.2020, 16:43
Оценка:  0
CaHEK20
Ну, рабочие места зато! "Нагреватьль стульев" - звучит?
tamarakoren    20.05.2020, 16:18
Оценка:  +3
tamarakoren
Капец!
МаксимУм    20.05.2020, 16:23
Оценка:  -6
МаксимУм
капец это сидеть на мокром стуле.
tamarakoren    20.05.2020, 16:37
Оценка:  +3
tamarakoren
капец,это когда молодому Янелоху,греют сидалище )) остальные,обоего полу,грели себе сами. Мамадарагая! 73! Я с вас....удивляюсь.
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