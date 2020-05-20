В РФ оценили работу Зеленского по Донбассу

В Москве считают, что за год президентства Зеленского ситуация на Донбассе не улучшилась.

Урегулирование ситуации на Донбассе не продвинулось вперед при президенте Владимире Зеленском. Об этом заявили в МИД Российской Федерации.

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“На своей инаугурации Зеленский провозгласил первостепенной задачей прекращение огня на Донбассе. Он заявил, что “не боится принимать сложные решения“ и “без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир. С тех пор кардинальных перемен не произошло“, - говорится в сообщении.

Российские дипломаты утверждают, что после саммита нормандской четверки во Франции прогресса не было.

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“Сегодня в Киеве звучат заявления об их “ничтожности“, поиске альтернативы “Минску“ и некоем “Плане Б“. Не торопятся в офисе Зеленского и с реализацией договоренностей самого парижского саммита“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Зеленский рассказал о желании Леонида Кучмы покинуть должность руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске.

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