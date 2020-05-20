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В РФ оценили работу Зеленского по Донбассу

Комментариев: 3
В Москве считают, что за год президентства Зеленского ситуация на Донбассе не улучшилась.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Офис президента

Урегулирование ситуации на Донбассе не продвинулось вперед при президенте Владимире Зеленском. Об этом заявили в МИД Российской Федерации.

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“На своей инаугурации Зеленский провозгласил первостепенной задачей прекращение огня на Донбассе. Он заявил, что “не боится принимать сложные решения“ и “без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир. С тех пор кардинальных перемен не произошло“, - говорится в сообщении.

Российские дипломаты утверждают, что после саммита нормандской четверки во Франции прогресса не было. 

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“Сегодня в Киеве звучат заявления об их “ничтожности“, поиске альтернативы “Минску“ и некоем “Плане Б“. Не торопятся в офисе Зеленского и с реализацией договоренностей самого парижского саммита“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Зеленский рассказал о желании Леонида Кучмы покинуть должность руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске.

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Теги: Владимир Зеленский, РФ, Донбасс
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Комментариев (3)
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FriendLoki    20.05.2020, 16:47
Оценка:  +1
FriendLoki
А шо? Она была?
tamarakoren    20.05.2020, 16:40
Оценка:  +1
tamarakoren
Территории потеряли,потерь несём больше,трубу не заполнили,на Армию выделять средств стали меньше...а на офшоры больше.Нет,не вижу перемен,в упор))
Путин-Xyйло    20.05.2020, 16:32
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
Если ситуация на Донбассе для нарасии не улучшилась - это хорошо для Украины.
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