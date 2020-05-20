В Украине разрабатывают электронную прописку
На онлайн-платформе Дия появится новая возможность для украинцев - оформление прописки онлайн. Об этом сообщает пресс-служба в среду, 20 мая.
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“Голосование, льготы, страхование авто, назначения пенсии - для всего этого нужно иметь зарегистрированное место жительства. Даже в случае поступления в школу или детсад преимущество предоставляется детям по месту регистрации“ - говорится в сообщении.
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В скором времени разработчики обещают внедрить электронную прописку для детей и взрослых. Для лиц старше 14 лет для оформления прописки через интернет необходимо будет заполнить соответствующее заявление, получить согласие владельца жилья и оплатить административный сбор.
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