В Украине разрабатывают электронную прописку

Электронная прописка будет доступна в приложении Дия.

На онлайн-платформе Дия появится новая возможность для украинцев - оформление прописки онлайн. Об этом сообщает пресс-служба в среду, 20 мая.

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“Голосование, льготы, страхование авто, назначения пенсии - для всего этого нужно иметь зарегистрированное место жительства. Даже в случае поступления в школу или детсад преимущество предоставляется детям по месту регистрации“ - говорится в сообщении.

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В скором времени разработчики обещают внедрить электронную прописку для детей и взрослых. Для лиц старше 14 лет для оформления прописки через интернет необходимо будет заполнить соответствующее заявление, получить согласие владельца жилья и оплатить административный сбор.

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