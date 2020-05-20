Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине разрабатывают электронную прописку

Комментариев: 1
Электронная прописка будет доступна в приложении Дия.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

На онлайн-платформе Дия появится новая возможность для украинцев - оформление прописки онлайн. Об этом сообщает пресс-служба в среду, 20 мая. 

Читай также: “Не по прописке“: В Украине разрешили голосовать по месту проживания

“Голосование, льготы, страхование авто, назначения пенсии - для всего этого нужно иметь зарегистрированное место жительства. Даже в случае поступления в школу или детсад преимущество предоставляется детям по месту регистрации“ - говорится в сообщении.

Читай также: Как выписать человека из квартиры в Украине: Документы, сроки

В скором времени разработчики обещают внедрить электронную прописку для детей и взрослых. Для лиц старше 14 лет для оформления прописки через интернет необходимо будет заполнить соответствующее заявление, получить согласие владельца жилья и оплатить административный сбор.

Напомним, эксперты рассказали, что в Киеве будут расти цены на недвижимость.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram    

Поделись:
Теги: прописка, Украина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Woodbrother    20.05.2020, 17:00
Оценка:  0
Woodbrother
В Украине нет прописки с 1995 года. Клоуны коломойского сильно отстали от жизни.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь