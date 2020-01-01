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На Харьковщине слесарь депо погиб под колесами вагона

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Несчастный случай произошел во время ремонта вагона.
ЧП произошло в вагонном депо Купянск-Сортировочный
ЧП произошло в вагонном депо Купянск-Сортировочный
Полиция

Полиция Харьковской области расследует факт смерти 52-летнего слесаря, который 19 мая погиб в вагонном депо Купянск-Сортировочный. Об этом информирует пресс-служба ГУНП Харьковщины.

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Отмечается, что правоохранителям о ЧП сообщил сотрудник депо, который обнаружил тело мужчины под вагоном на путях.

"Установлено, что погибший является слесарем вагонного депо. 19 мая он находился на своем рабочем месте. Когда мужчина проводил ремонтные работы под вагоном, произошло движение транспорта. В результате рабочий получил травмы не совместимые с жизнью", - сообщили в полиции.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по части 2 статьи 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УКУ.

Напомним, в Харькове подросток погиб после того, как на него упали футбольные ворота.

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Теги: депо, слесарь, вагон, Харьковская область, полиция
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