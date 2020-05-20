На пресс-конференции ЗЕ журналистов угощали компотом “Гарант”

Появились фото из места событий.

Представителей СМИ, которых аккредитовали на итоговую пресс-конференцию Владимира Зеленского, угощали фирменным компотом “Гарант”.

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Об этом из места событий сообщил журналист Александр Гончаров на своей странице в Facebook.

Журналист опубликовал фото необычного компота с его индивидуальной этикеткой.

На прессухе Зеленского раздают компот от Гаранта, - лаконично написал Гончаров.

Напомним, Зеленскому перед пресс-конференцией грели стул феном. В сети появилось видео курьезного случая.

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