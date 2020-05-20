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На пресс-конференции ЗЕ журналистов угощали компотом “Гарант”

Комментариев: 3
Появились фото из места событий.
Компот "Гарант"
Компот "Гарант"
Facebook/Гончаров

Представителей СМИ, которых аккредитовали на итоговую пресс-конференцию Владимира Зеленского, угощали фирменным компотом “Гарант”.

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Об этом из места событий сообщил журналист Александр Гончаров на своей странице в Facebook.

Журналист опубликовал фото необычного компота с его индивидуальной этикеткой.

На прессухе Зеленского раздают компот от Гаранта, - лаконично написал Гончаров.

Напомним, Зеленскому перед пресс-конференцией грели стул феном. В сети появилось видео курьезного случая.

 

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Теги: компот, журналисты, пресс-конференция, Зеленский
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Комментариев (3)
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Woodbrother    20.05.2020, 16:45
Оценка:  -1
Woodbrother
Кокаиновый лимонад ?
Путин-Xyйло    20.05.2020, 16:31
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Из гидранта?
МаксимУм    20.05.2020, 16:26
Оценка:  -2
МаксимУм
Название фирмы Гарант сервис)))
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