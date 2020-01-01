Отсутствие весового контроля со стороны Укртрансбезопасности привело к разрушению моста в Днепропетровской области

Обрушение моста через Александровский залив возле Никополя Днепропетровской области произошло утром 20 мая, как раз в то время, когда Президент Владимир Зеленский проводил пресс-конференцию для представителей масс-медиа. О происшествии сразу же сообщили пользователи соцсетей.

«Во время пресс-конференции Зеленского в Днепропетровской области рухнул мост. Очевидно, что это в некой мере реализуется обещание строить и ремонтировать мосты и дороги», - пишет Алексей Голобуцкий в Facebook.

«Теперь трасса национального значения Н23 Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье разделена на 2 части», - сообщает Виталий Селик.

Видео разрушенного моста разместили на youtube-канале Никополь Прихист.

Примечательно, что обрушение моста произошло во время проезда по нему фуры, что в очередной раз воскресило тему несоблюдения габаритно-весовых норм владельцами большегрузных транспортных средств.

По данным Укравтодора, обрушившийся мост был рассчитан на движение транспортных средств весом до 10 т со скоростью не более 30 км/час. Вес же фуры, ставшей причиной обвала моста, составлял 35 т.

Мост был построен еще в 1955 году и находился в состоянии «ограниченной работоспособности». Таких мостов, по информации Укравтодора, в Украине 27% из 16 000 искусственных сооружений. И именно сегодня Укравтодор представил программу восстановления 1385 мостов в течение пяти лет.

Закон о габаритно-весовом контроле вступил в силу еще 25.09.2019. Им предусмотрены штрафы от 8500 до 34000 грн за нарушение весовых и габаритных норм. Однако Укратрансбезопасность, по словам начальника Службы автомобильных дорог в Одесской области Олега Вариводы, три недели назад прекратила проведение весового контроля. Этим не замедлили воспользоваться перевозчики.