Зеленский собрался менять Конституцию из-за крымских татар

По мнению президента, для защиты крымских татар и остальных жителей Крыма нужно внести поправки в Конституцию.

Рабочая группа разрабатывает изменения в законодательство Украины, в том числе, возможно, и в Конституцию для защиты крымских татар и остального населения оккупированного полуострова. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции в Киеве в среду, 20 мая.

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По словам главы государства, решение о создании рабочей группы было принято на встрече с представителями Меджлиса крымскотатарского народа.

Этот совет начинает работать. Он нарабатывает изменения в законодательство Украины, которые могут быть изменениями в Конституцию Украины. Каким образом мы поддерживаем то население, - сказал Зеленский.

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Президент рассказал о планах построить для крымских татар 500 квартир в Херсонской области и еще 1000 – в других регионах Украины.

На Херсонщине, как мы договорились с Эрдоганом, он готов строить. Землю господин Гусев, председатель ОГА Херсонщины, уже подготовил. Есть места для того, чтобы построить первых 500 квартир для крымских татар. Отдельно Турция договаривалась с господином Джемилевым еще до меня, еще до того, как я стал президентом. Еще строительство 1000 квартир для переселенцев, для крымских татар. 500 из них - в киевском регионе, и по 100, мне кажется, Киевщина, Херсон, Львов, Одесса и Днепр, - рассказал Зеленский.

Напомним, ранее в прокуратуре заявили, что за время оккупации Российской Федерацией с 2014 года Крым вынуждено покинули почти 48 тысяч человек. В то же время РФ активно осуществляет колонизацию полуострова, переселяя туда своих граждан.

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