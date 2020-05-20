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Проработала полтора месяца: Кабмин уволил заместительницу Степанова

Комментариев: 1
Елену Теряеву назначили на должность в МОЗ в начале апреля 2020 года.
Кабмин уволил Елену Теряеву
Кабмин уволил Елену Теряеву
moz.gov.ua

20 мая Кабинет министров Украины уволил первую заместительницу главы министра здравоохранения Елену Теряеву. Об этом на своем Telegram-канале сообщил народный депутат от фракции "ЕС" Алексей Гончаренко. 

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Теряеву назначили на должность первой заместительницы главы Минздрава, после того, как министерство возглавил Максим Степанов. Ранее они работали вместе в Одесской ОГА, где при Степанове Теряева возглавляла департамент здравоохранения облгосадминистрации. Теряева также работала руководителем Южного межрегионального департамента Национальной службы здоровья.

На заседании правительства также стало известно о том, что глава МОЗ Степанов отклонил все кандидатуры, которые участвовали в конкурсе на должность главы НСЗУ. При этом министр пообещал представить нового руководителя на следующем заседании Кабмина.
 

Напомним, в МОЗ озвучили критерии, по которым будут смягчать карантин в регионах.

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Теги: Теряева, Степанов, Минздрав, Кабмин, увольнение
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Комментариев (1)
Woodbrother    20.05.2020, 17:06
Оценка:  0
Woodbrother
Слишком долго работала. При клоунах так не принято. Хапнул у кормушки, и сразу освободи место другому.
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