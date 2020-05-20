Проработала полтора месяца: Кабмин уволил заместительницу Степанова
20 мая Кабинет министров Украины уволил первую заместительницу главы министра здравоохранения Елену Теряеву. Об этом на своем Telegram-канале сообщил народный депутат от фракции "ЕС" Алексей Гончаренко.
Читай также: В МОЗ рассказали, кому будут делать тесты на антитела
Теряеву назначили на должность первой заместительницы главы Минздрава, после того, как министерство возглавил Максим Степанов. Ранее они работали вместе в Одесской ОГА, где при Степанове Теряева возглавляла департамент здравоохранения облгосадминистрации. Теряева также работала руководителем Южного межрегионального департамента Национальной службы здоровья.
На заседании правительства также стало известно о том, что глава МОЗ Степанов отклонил все кандидатуры, которые участвовали в конкурсе на должность главы НСЗУ. При этом министр пообещал представить нового руководителя на следующем заседании Кабмина.
Напомним, в МОЗ озвучили критерии, по которым будут смягчать карантин в регионах.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.