Вспышка COVID в психбольнице на Волыни набирает обороты

Только за последние сутки в лечебнице выявили более двух десятков зараженных.

В Олыкском отделении Волынской областной психиатрической больницы за минувшие сутки лабораторно подтвердили еще 23 случая заражения коронавирусом среди пациентов и персонала. Об этом во время онлайн-брифинга рассказала заместитель главы Волынской областной государственной администрации Татьяна Щербак.

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“За прошедшие сутки мы подтвердили 41 случай, больше всего - в Киверцовском районе, а именно в Олыке. Это 23 человека из психиатрической больницы: 7 медицинских работников и 16 пациентов, а также еще один случай в районе“, - сообщила она.

Также коронавирус выявлен у двух жителей Луцка, один - в Нововолынске, три - в Ковеле (один из них связан со вспышкой на швейной фабрике), четыре - в Луцком районе (из них один священник), один - в Маневичском районе, два - в Гороховском, два - в Камень-Каширском, один - в Иваничевском (COVID-19 обнаружен при подготовке к плановой операции, протекал бессимптомно) и один в Локачинском районе.

Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 676 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели 168 человек. 21 случай болезни завершился летальным исходом.

Напоминаем, 4 мая стало известно, что в психиатрической больнице поселка Олыка от коронавируса умерла 49-летняя пациентка. По состоянию на 6 мая в заведении было выявлено 10 человек персонала и 5 пациентов, у которых подтверждена коронавирусная болезнь.

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