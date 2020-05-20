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Болгария требует не разделять Болградский район на Одещине

Комментариев: 4
Заявление было отправлено ​​послу Украины в Болгарии.
Парламент Болгарии
Парламент Болгарии
parliament.bg

Власти Болгарии выступили против решения правительства Украины разделить Болградский район Одесской области на несколько территориальных общин. Соответствующую резолюцию о защите прав и целостности болгарской общины принял парламент Болгарии, сообщает пресс-служба народного собрания.

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Соответствующее заявление поддержали 109 депутатов болгарского парламента, никто не выступил против, а 19 человек воздержались.

Согласно документу, парламент Болгарии “решительно не согласен с запланированными административными изменениями и призывает болгарское правительство принять все возможные меры перед правительством Украины, чтобы обеспечить сохранение целостности болгарской общины в Болградском районе в ходе предстоящей административно-территориальной реформы“.

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“Национальная ассамблея Республики Болгарии настаивает на том, что решение проблем болгарской общины в Украине является приоритетным вопросом, который должен решаться в духе прекрасных отношений между двумя странами и в соответствии с европейскими ценностями“, - отмечено в документе.

Напомним, мэра Болграда Сергею Димитриеву (ОПЗЖ) подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе избиении человека.

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Теги: Болгария, Парламент, Одесская область, Болград
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Комментариев (4)
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Woodbrother    20.05.2020, 18:27
Оценка:  -1
Woodbrother
Надо выдвинут несколько требований Болгарии. Они давно ждут наших указаний из Киева
Muzobozz    20.05.2020, 18:26
Оценка:  -23
Muzobozz
Европейские ценности-это в Европе.А в нашей африканской недостране совсем другие"ценности".
Woodbrother    20.05.2020, 18:28
Оценка:  -1
Woodbrother
Тяжело жить на вашей вонючей на россии. Никто даже не спорит .
Духовный_скреп    20.05.2020, 18:11
Оценка:  +1
Духовный_скреп
Не пошли бы вы куда подальше со своими общинами?Заколебали.
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