Болгария требует не разделять Болградский район на Одещине
Власти Болгарии выступили против решения правительства Украины разделить Болградский район Одесской области на несколько территориальных общин. Соответствующую резолюцию о защите прав и целостности болгарской общины принял парламент Болгарии, сообщает пресс-служба народного собрания.
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Соответствующее заявление поддержали 109 депутатов болгарского парламента, никто не выступил против, а 19 человек воздержались.
Согласно документу, парламент Болгарии “решительно не согласен с запланированными административными изменениями и призывает болгарское правительство принять все возможные меры перед правительством Украины, чтобы обеспечить сохранение целостности болгарской общины в Болградском районе в ходе предстоящей административно-территориальной реформы“.
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“Национальная ассамблея Республики Болгарии настаивает на том, что решение проблем болгарской общины в Украине является приоритетным вопросом, который должен решаться в духе прекрасных отношений между двумя странами и в соответствии с европейскими ценностями“, - отмечено в документе.
Напомним, мэра Болграда Сергею Димитриеву (ОПЗЖ) подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе избиении человека.
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