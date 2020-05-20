Болгария требует не разделять Болградский район на Одещине

Заявление было отправлено ​​послу Украины в Болгарии.

Власти Болгарии выступили против решения правительства Украины разделить Болградский район Одесской области на несколько территориальных общин. Соответствующую резолюцию о защите прав и целостности болгарской общины принял парламент Болгарии, сообщает пресс-служба народного собрания.

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Соответствующее заявление поддержали 109 депутатов болгарского парламента, никто не выступил против, а 19 человек воздержались.



Согласно документу, парламент Болгарии “решительно не согласен с запланированными административными изменениями и призывает болгарское правительство принять все возможные меры перед правительством Украины, чтобы обеспечить сохранение целостности болгарской общины в Болградском районе в ходе предстоящей административно-территориальной реформы“.

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“Национальная ассамблея Республики Болгарии настаивает на том, что решение проблем болгарской общины в Украине является приоритетным вопросом, который должен решаться в духе прекрасных отношений между двумя странами и в соответствии с европейскими ценностями“, - отмечено в документе.

Напомним, мэра Болграда Сергею Димитриеву (ОПЗЖ) подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе избиении человека.

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