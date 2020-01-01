В Одессе маршрутка сбила насмерть пешехода: Момент ДТП попал в Сеть
20 мая, в Суворовском районе Одессе, водитель маршрутного автобуса выехал на пешеходный переход на красный свет и сбил пешехода, который выходил на дорогу. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Одесской области.
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“Водитель маршрутки выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора в то время, когда потерпевший уже пересекал дорогу“, - отметили в полиции.
Мужчина скончался на месте до приезда медиков скорой помощи. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.286 УКУ.
Видео момента ДТП опубликовал Telegram-канал Xydessa.
Напомним, в Одессе трамвай протаранил грузовик.
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