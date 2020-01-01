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В Одессе маршрутка сбила насмерть пешехода: Момент ДТП попал в Сеть

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Водитель выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.
В Одессе произошло смертельное ДТП
В Одессе произошло смертельное ДТП
Нацполиция

20 мая, в Суворовском районе Одессе, водитель маршрутного автобуса выехал на пешеходный переход на красный свет и сбил пешехода, который выходил на дорогу. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Одесской области. 

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“Водитель маршрутки выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора в то время, когда потерпевший уже пересекал дорогу“, - отметили в полиции.

Мужчина скончался на месте до приезда медиков скорой помощи. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.286 УКУ.

Видео момента ДТП опубликовал Telegram-канал Xydessa.

ДТП в Одессе
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Напомним, в Одессе трамвай протаранил грузовик.

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Теги: ДТП, Одесса, маршрутка, переход
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