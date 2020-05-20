Порошенко отреагировал на "телефонный скандал"

За попытками рассорить Украину с нынешней администрацией США бывший глава государства усмотрел провокации России.

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что аудиоматериалы с "компроматом" на него сфабрикованы. Об этом он сказал в среду, 20 мая, в видеообращении, обнародованном на его странице в Facebook.

По словам Порошенко, обнародованные записи являются попыткой "пятой колонны Кремля" подорвать двухпалатную поддержку США Украины.

"Пророссийские провокаторы стремятся оставить нас один на один с Кремлем. И даже не маскируются", - заявил Порошенко.

Он также заявил, что аудиоматериалы сфабрикованы, но сырье для них могли получить в частности, в Офисе действующего президента.

"Еще вчера я считал, что действия пророссийских маргиналов не стоят слишком большого внимания. Однако, сегодняшняя пресс-конференция породила обоснованные подозрения, что к этой спецоперации причастен Офис Президента Украины", - сказал Порошенко.

Он также призвал расследовать, кто это сделал, и кому это выгодно.

Напомним, накануне нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии Байдена на политику Порошенко.

По данным СМИ, Офис генпрокурора открыл по данному факту дело постатьям госизмена и злоупотребление властью или служебным положением.

Сегодня Зеленский, комментируя "пленки Порошенко", заявил, что "это не последний звонок, который услышат украинцы".

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