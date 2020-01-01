Прокуратура заявила о задержании "шпиона ФСБ" в Мариуполе

Экс-правоохранитель собирал информацию о сотрудниках СБУ в городе Мариуполь и передавал ее российским кураторам, сообщила пресс-службы Донецкой области.

В Мариуполе бывшего сотрудника правоохранительных органов подозревают в работе на ФСБ РФ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях сообщили о подозрении жителю г. Мариуполя в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в июне 2018 года бывший сотрудник правоохранительных органов по собственному желанию согласился сотрудничать с ФСБ РФ.

Ему ставили задания по сбору и передачи представителям ФСБ РФ детальной информации о сотрудниках СБУ, которые несут службу в Мариуполе.

"Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлен действующий сотрудник ФСБ РФ, который вербовал подозреваемого и ставил ему задачи", - отмечается в сообщении пресс-службы.

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