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Прокуратура заявила о задержании "шпиона ФСБ" в Мариуполе

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Экс-правоохранитель собирал информацию о сотрудниках СБУ в городе Мариуполь и передавал ее российским кураторам, сообщила пресс-службы Донецкой области.
Экс-правоохранитель работал на ФСБ
Экс-правоохранитель работал на ФСБ
Getty Images
 
В Мариуполе бывшего сотрудника правоохранительных органов подозревают в работе на ФСБ РФ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
 
"Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях сообщили о подозрении жителю г. Мариуполя в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины", - говорится в сообщении.
 
Следствием установлено, что в июне 2018 года бывший сотрудник правоохранительных органов по собственному желанию согласился сотрудничать с ФСБ РФ.
 
Ему ставили задания по сбору и передачи представителям ФСБ РФ детальной информации о сотрудниках СБУ, которые несут службу в Мариуполе. 
 
"Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлен действующий сотрудник ФСБ РФ, который вербовал подозреваемого и ставил ему задачи", - отмечается в сообщении пресс-службы.
 
Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила в своих рядах более полторы тысячи предателей с 2014 года.
 
Как известно, недавно громким было задержание сотрудника СБУ Валерий Шайтанова, который работал на российские спецслужбы.

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Теги: ФСБ, прокуратура, Донецкая область, Мариуполь
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Источник: korrespondent.net

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