Зеленский обсудил пандемию с президентом ЕК
Президент Владимир Зеленский в телефонном режиме провел переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера в среду, 20 мая.
Главной темой обсуждения стала координация усилий по преодолению последствий пандемии коронавируса в Украине и ЕС, а также согласование шагов с целью постепенного выхода из карантина.
Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен за объявленный Еврокомиссией пакет поддержки Украины в 190 млн евро, предназначенный для преодоления последствий коронавируса.
"Эти деньги будут направлены на поддержку системы здравоохранения и экономики, помощь уязвимым группам населения, малому и среднему бизнесу, поддержку гражданского общества, судебной реформы, реализацию Европейского зеленого соглашения", - сказал президент Украины.
Также речь шла об углублении сотрудничества в области медицины, обеспечения "зеленых коридоров" для беспрепятственного движения товаров по Европе, возможном возобновлении авиасообщения, привлечение Украины в роли наблюдателя в Комитет ЕС по вопросам здравоохранения.
Кроме того, Зеленский поблагодарил глав Еврокомисси за решение ЕК начать очередную программу макрофинансовой помощи Украине объемом 1,2 млрд евро. Он также заверил, что в ближайшее время подпишет закон о банковской деятельности, открывающий путь к новой программе МВФ.
"Достигнута договоренность, что в течение следующих недель Украине будет перечислено второй транш предыдущей, четвертой программы макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро", - сказано в сообщении.
Наконец, Зеленский и фон дер Ляйен обсудили безопасность на востоке Украины. Президент поблагодарил главу ЕК за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Отметим, что в связи с этим запланированным разговором Зеленский торопился скорее закончить пресс-конференцию.
Подробнее о тезах, высказанных Зеленским на пресс-конференции, можно прочитать в материале Корреспондента О кумовьях, Омане и Донбассе. Тезисы Зеленского.
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