Зеленский обсудил пандемию с президентом ЕК

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Урсулой фон дер Ляйен. Политики обсудили ситуацию с коронавирусом, Донбасс и пакет помощи для Украины.

Президент Владимир Зеленский в телефонном режиме провел переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера в среду, 20 мая.

Главной темой обсуждения стала координация усилий по преодолению последствий пандемии коронавируса в Украине и ЕС, а также согласование шагов с целью постепенного выхода из карантина.

Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен за объявленный Еврокомиссией пакет поддержки Украины в 190 млн евро, предназначенный для преодоления последствий коронавируса.

"Эти деньги будут направлены на поддержку системы здравоохранения и экономики, помощь уязвимым группам населения, малому и среднему бизнесу, поддержку гражданского общества, судебной реформы, реализацию Европейского зеленого соглашения", - сказал президент Украины.

Также речь шла об углублении сотрудничества в области медицины, обеспечения "зеленых коридоров" для беспрепятственного движения товаров по Европе, возможном возобновлении авиасообщения, привлечение Украины в роли наблюдателя в Комитет ЕС по вопросам здравоохранения.

Кроме того, Зеленский поблагодарил глав Еврокомисси за решение ЕК начать очередную программу макрофинансовой помощи Украине объемом 1,2 млрд евро. Он также заверил, что в ближайшее время подпишет закон о банковской деятельности, открывающий путь к новой программе МВФ.

"Достигнута договоренность, что в течение следующих недель Украине будет перечислено второй транш предыдущей, четвертой программы макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро", - сказано в сообщении.

Наконец, Зеленский и фон дер Ляйен обсудили безопасность на востоке Украины. Президент поблагодарил главу ЕК за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отметим, что в связи с этим запланированным разговором Зеленский торопился скорее закончить пресс-конференцию.

Подробнее о тезах, высказанных Зеленским на пресс-конференции, можно прочитать в материале Корреспондента О кумовьях, Омане и Донбассе. Тезисы Зеленского.

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